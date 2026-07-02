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PwC: las 40 mineras más grandes del mundo acumulan caja, pero inversiones no se traducen en más producción

En su informe Global Mine, la consultora advierte que es momento de pasar “de la ambición a la acción”. Se anticipan M&A y se exponen mecanismos para elevar la oferta.

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Jueves 2 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

PwC Minera inversiones Patricia Marchetti
<p>PwC: las 40 mineras más grandes del mundo acumulan caja, pero inversiones no se traducen en más producción</p>

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