Sonami amplía de 14 a 19 los distritos mineros que identifica en Chile e insta a una mirada territorial para "reimpulsar" la producción
Según confirmó el gremio minero, esta segunda edición de su estudio será presentada al actual gobierno.
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Por segundo año consecutivo, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) presentó su estudio de distritos mineros en Chile, donde propone -e insiste- en ver la industria desde una mirada colaborativa, por zonas, y no solo en base a operaciones unitarias.
En la edición presentada este jueves, el Centro de Estudios y Documentación Mineros del gremio (CEMS) amplió la cantidad de distritos identificados desde 14 a 19, donde 13 de ellos corresponden a distritos productivos (operativos) y seis de ellos a distritos potenciales (con proyectos en desarrollo).
“Mirar la minería por distritos permite identificar con mayor claridad dónde están las oportunidades de desarrollo futuro y qué condiciones debe generar el país para aprovecharlas”, comentó al respecto el presidente de Sonami, Jorge Riesco.
Por su parte, el gerente de estudios, Reinaldo Salazar, profundizó que “se se hablara de ‘distritos’ en Chile, el diseño de política pública y las soluciones para el sector pueden ser aún más precisas de lo que estamos viendo actualmente. Y después de 20 años de estancamiento productivo, creo que es necesario empezar a pensar fuera de la caja”. En esa línea, afirmó que una mirada distrital podría contribuir a aumentar la producción de minerales del país.
Según confirmó Sonami, el documento de 28 páginas será presentado próximamente al Gobierno del Presidente José Antonio Kast, especialmente al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.
“La idea es buscar juntos que esto que estamos estudiando tenga algún impacto y utilidad. Tenemos un ministro que está sentado en el corazón del equipo económico y eso puede ser una diferencia que nos favorezca. Hay que aprovechar el moméntum”, sostuvo Riesco. "Cuando el mundo nos pide que, en 10 años, dupliquemos la producción de cobre, hay que ponernos a pensar en cómo lo hacemos y esto forma parte de ese análisis".
Los 19 distritos
Cada distrito fue catalogado mediante un levantamiento de variables espaciales y técnicas. Esta caracterización incluyó clasificación (productivo o potencial), faenas/proyectos que lo componen, y su ubicación desagregada por comunas, provincias y regiones. Asimismo, se integraron parámetros operacionales como los minerales principales y la infraestructura logística y energética disponible.
Así, entre los distritos productivos, figuran Pica (Collahuasi-Quebrada Blanca) y Tamarugal (Nueva Victoria-Punta de Lobos-Tenardita) en la Región de Tarapacá. Siguen en la Región de Antofagasta: Distrito Norte (El Abra-Radomiro Tomic-Chuquicamata-Ministro Hales), Pampa Lina (Spence-Centinela-Sierra Gorda- Cerro Dominador), Salar de Atacama (SQM-Albemarle), Chango López (Altonorte-Salar del Carmen-Comahue-Mantos Blancos-Marimaca-Molynor-NorAcid).
En Atacama, están el distrito Los Colorados (Zaldívar-Escondida), Copiapó (CMP Cerro Negro-Enami-Paipote-Carola-Pucobre-Candelaria-Ojos del Salado-El Bronce de Atacama-CMP Magnetita). Luego, en la Región de Coquimbo, figura Andacollo (Carmen de Andacollo-Enami Delta) y Choapa (Los Pelambres-Tres Valles-El Espino); y en las de Valparaíso y Metropolitana los distritos Aconcagua (Pullalli-Cabildo-Las Cenizas-Cerro Negro Copper-El Soldado-Catemu-Chagres-Amalia), Andina-Los Bronces y Sewell (Teniente-Valle Central-Florida).
En el caso de los distritos potenciales, Sonami identificó a Salares (Salares Norte-Salar Aguilar-Salar Grande), Mina Vieja (Salvador-Potrerillos-Enami:Osvaldo Martínez-Santo Domingo-Mantoverde) y Maricunga (La Coipa-Fenix Gold-Salar de Maricunga) en la Región de Atacama.
También en esa zona, están los potenciales Vicuña (Caserones-Los Helados-JoseMaría-Lunahuasi-Filo del Sol), Huasco (CMP Los Colorados-Vallenar-Costa Fuego) y El Tofo (CMP Pleito-Dominga), que también se traspasa a la IV Región.
Según dijo Salazar, una operación conjunta como Andina-Los Bronces no es replicable en todos los distritos, sino que más bien la idea del modelo es generar puentes entre las compañías, las autoridades y los servicios para evaluar sinergias y "reimpulsar la minería chilena".
Como ejemplo, comentó que el distrito Aconcagua, donde predominan faenas de la mediana y pequeña minería, "se pueden generar condiciones habilitantes para el desarrollo de infraestructura sinérgica y políticas públicas que contribuyan al desarrollo de esas operaciones en específico".
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