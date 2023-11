SQM aporta récord de US$ 2.400 millones al Fisco, pese a bajar en 34,3% sus ganancias al tercer trimestre

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Un precio del litio casi 47% más bajo durante el tercer trimestre de 2023 golpeó las ganancias de SQM. Entre julio y septiembre, las utilidades se desplomaron en 56,4%, pero al considerar los nueve meses del año, la disminución es menos violenta, de 34,3%, sumando US$ 1.809,5 millones al 30 de septiembre de este año.

En ese lapso, la minera no metálica aportó al Fisco un total de US$ 2.400 millones, US$ 100 millones más que en similar período de 2022 y una cifra mayor a lo que entregó al Estado Codelco, con quien precisamente negocia la prolongación del contrato por la extracción de litio en el Salar de Atacama más allá de 2030.

El gerente general de SQM, Ricardo Ramos, explicó que los menores resultados de la compañía fueron “parcialmente compensados por mayores volúmenes de venta de litio, en comparación con el mismo período del año pasado, y mayores niveles de yodo”.

“Tengo muy buena opinión sobre Codelco; tiene un equipo profesional excepcional. Y por supuesto, enfrenta como todos desafíos importantes en el corto plazo”, dijo Ricardo Ramos, CEO de SQM.

Los ingresos por litio y derivados totalizaron US$4.388,7 millones durante el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2023, una disminución de 22% en comparación a los US$5.627,8 millones registrados a septiembre de 2022.

En el llamado “oro blanco”, su principal negocio -les genera el 71% de los ingresos- tienen previsto inversiones que entre 2023 y 2025 llegan a los US$ 2.200 millones -en el período 2022 y 2024 el gasto en capital era de US$ 1.700 millones- con desarrollos en Chile, China y Australia, donde hicieron una oferta por la junior Azure Minerals por US$ 900 millones.

Carlos Díaz, vicepresidente de la división de litio, explicó que la lógica detrás de esta apuesta es aumentar la capacidad al máximo para aprovechar la reactivación del mercado y, consecuentemente, una futura alza de precio.

A su vez, el CEO de SQM proyectó que las cotizaciones de este mineral posiblemente sigan bajas este último trimestre de 2023. No obstante, “seguimos viendo fundamentos sólidos detrás del crecimiento de la demanda del litio a largo plazo, respaldados por sólidos volúmenes de ventas de vehículos eléctricos y objetivos de descarbonización en el mundo”, dijo.

Negociación con Codelco

En la conferencia con analistas, el equipo ejecutivo de SQM fue consultado sobre el curso de la negociación con Codelco, la que comenzó a fines de abril de este año y se mantiene en reserva.

Ricardo Ramos se excusó de dar detalles por la confidencialidad del proceso, pero sí dijo que “no esperamos un aumento significativo de producción en los planes futuros en el Salar de Atacama” y que “dependiendo de la tecnología”, posiblemente “se puedan alcanzar cerca de 300.000 toneladas métricas”, pero ello “dependerá de las diferentes restricciones ambientales y nuestros objetivos ambientales internos”. En el Salar de Atacama, SQM produce 200.000 toneladas y espera completar la expansión a 210.000 toneladas métricas a principios de 2024, antes de lo previsto.

En la línea de asegurar la sustentabilidad de esta cuenca, SQM adquirió la firma francesa de tecnología de extracción directa de litio Adionics en US$ 20,3 millones.

Ante la consulta de su percepción de la contraparte negociadora, el CEO de SQM indicó que “tengo muy buena opinión sobre Codelco; tiene un equipo profesional excepcional. Y por supuesto, como toda gran empresa del área de minería y recursos naturales, Codelco enfrenta como todos desafíos importantes en el corto plazo en sus negocios”.