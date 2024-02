Disney entra de lleno a los videojuegos con US$ 1.500 millones de inversión en la empresa detrás de Fortnite

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Walt Disney comprará una participación de US$ 1.500 millones en el fabricante de Fortnite, Epic Games, acuerdo que forma parte de una colaboración donde se involucran propiedades de Disney tales como Star Wars, Marvel y Avatar.

Los fans podrán ver, comprar y jugar con personajes de Disney dentro del juego Fortnite, según un comunicado conjunto publicado este miércoles. El pacto incluye nuevos títulos y una colaboración con los parques temáticos de la compañía.

"Esto marca la mayor entrada de Disney en el mundo de los juegos y ofrece importantes oportunidades de crecimiento y expansión", dijo el CEO de Disney, Bob Iger, en el comunicado. El nuevo proyecto abarcará varios años, según informaron las compañías.

Disney y Epic han colaborado durante años, incluso a través del programa Accelerator de Disney, donde ejecutivos de la compañía asesoran a empresas más pequeñas. Epic ha ofrecido a los jugadores de Fortnite avatares basados en personajes de Star Wars, Marvel e Indiana Jones. El software Unreal Engine de Epic se ha utilizado para desarrollar juegos de Disney.

Positivos resultados

La adquisición se inserta en un contexto en el que Disney informó ganancias mejores de lo esperado en su primer trimestre fiscal y desplegó un pronóstico optimista para este año, citando los beneficios de la reducción de costos y el buen rendimiento de sus parques temáticos internacionales.

La utilidad de Disney aumentó a US$ 1,22 por acción, excluyendo algunas partidas, en un resultado que está por encima del promedio de US$ 0,99 estimado en Wall Street. Las acciones de la compañía se disparaban 7% en operaciones fuera de rueda.

Por otro lado, los US$ 23.500 millones en ingresos apenas variaron en el período finalizado el 30 de diciembre, y se situaron por debajo de la media de US$ 23.800 millones de las estimaciones recopiladas por Bloomberg, frenados por las dificultades del negocio televisivo de Disney y dos fracasos teatrales, The Marvels y Wish.