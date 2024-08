NFL ingresa a una nueva era y autoriza a las firmas de private equity entrar a la propiedad de los equipos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los propietarios de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, sigla en inglés) votaron a favor de permitir que las firmas de private equity (capital privado) compren participaciones en sus franquicias, una medida que se espera atraiga miles de millones en capital fresco y al mismo tiempo impulse las valoraciones de los equipos que ya habían estado aumentando.

Durante una reunión especial de la liga en Minneapolis, el grupo flexibilizó algunas de las reglas de propiedad más estrictas en los deportes profesionales para permitir que el capital privado posea hasta 10% de un equipo.

Se espera que las transacciones se realicen rápidamente, dado que los propietarios ya han examinado y aprobado empresas para realizar inversiones. Se trata de Arctos Partners, Ares Management y Sixth Street Partners y un consorcio formado por Dynasty Equity, Blackstone, Carlyle y CVC Capital Partners.

También hay equipos que ya están buscando inversores, incluidos Los Angeles Chargers y Buffalo Bills, informó Bloomberg. El propietario de los Philadelphia Eagles, Jeffery Lurie, también está considerando vender parte de su franquicia.

“Esto ciertamente va a cambiar las reglas del juego”, dijo Mark Patricof, fundador de Patricof, una plataforma de asesoría e inversión para atletas. “¿Qué individuo quiere pagar un cheque de US$ 700 millones para una empresa sobre la que no tiene control ni camino hacia la propiedad? La propiedad institucional era inevitable”.

La medida tiene el potencial de cambiar la forma en que se dirigen los equipos. Los socios de propiedad limitada han sido tradicionalmente amigos, exjugadores y celebridades locales. Los inversores de capital privado se centrarán más en obtener un retorno de su inversión presionando para obtener mejores resultados financieros.

Y para conseguir una parte, el capital privado tendrá que competir por apuestas en una liga donde las valoraciones de los equipos oscilan entre US$ 5 mil millones y US$ 10 mil millones, según Sportico. Esto significa que el 10% de las participaciones en equipos de la NFL podrían venderse por entre US$ 500 millones y US$ 1.000 millones.