Oracle informa ganancias mayores a lo esperado por impulso de la IA a su negocio de computación en la nube

La acción de Oracle saltó en las operaciones extendidas después de reportar ganancias trimestrales mejores de lo esperado, lo que indica que la demanda de Inteligencia Artificial (IA) continúa ayudando a que su negocio de computación en la nube impulse los resultados.

Las utilidades, excluyendo algunos artículos, fueron de US$ 1,39 por acción, dijo Oracle este lunes en un comunicado. Los ingresos aumentaron 7% a US$ 13.300 millones en el período finalizado el 31 de agosto. Los analistas, en promedio, esperaban ganancias de US$ 1,33 por acción sobre ventas de US$ 13.300 millones.

"A medida que los servicios en la nube se convirtieron en el negocio más grande de Oracle, tanto nuestro ingreso operativo como el crecimiento de las ganancias por acción se aceleraron", dijo la directora ejecutiva Safra Catz en el comunicado.

La empresa con sede en Austin, conocida por su software de bases de datos, está enfocada en expandir su negocio de infraestructura en la nube para competir con Amazon, Microsoft y Google, de Alphabet. La nube de Oracle se ha ganado una favorable reputación con cargas de trabajo de IA generativa.

Nuevo acuerdo con AWS

La compañía también anunció un nuevo acuerdo este lunes para que su base de datos homónima esté disponible en la nube de Amazon Web Services (AWS). Anteriormente se habían firmado acuerdos similares con Microsoft y Google, y los analistas los consideran una forma de modernizar el negocio de bases de datos de Oracle.

El acuerdo con AWS es "algo bueno para el negocio de bases de datos de Oracle, que en este momento sigue siendo en gran medida local", dijo Anurag Rana, analista de Bloomberg Intelligence.

Los ingresos de la nube del primer trimestre fiscal aumentaron 21% a US$ 5.600 millones, cumpliendo las estimaciones. De esa cifra, US$ 2.200 millones provinieron del arriendo de informática y almacenamiento.