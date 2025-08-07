Fin de las AFP, reducción de ministerios y cifras de empleo: surgen nuevas diferencias de Jara con sus asesores

La carta presidencial del oficialismo en su intento por zanjar las discrepancias, señaló que “son temas que recién se están esbozando, pero tengo claro que para terminar con las AFP hay varios caminos”.

Importantes diferencias se generaron en las últimas horas entre la candidata del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, con sus nuevos asesores en materia económica, nombrados hace apenas una semana.

Esto, en relación a los datos de desempleo, donde su asesor económico, Luis Eduardo Escobar, reconoció que las recientes cifras “son un desastre”; mientras que otro de los integrantes de su equipo, Osvaldo Rosales, descartó terminar con las AFP, como lo había planteado Jara durante la campaña de primarias.

Escobar, en un seminario junto a otros jefes económicos de campaña, planteó que “hoy tenemos 25 ministerios y algunos países, los más poderosos, 9 o 12; ¿cómo un Presidente va a dirigir una reunión de gabinete? ¿Cómo se van a poner de acuerdo 26 personas? El sistema está fallido”.

Aunque posteriormente precisó que es un tema que no ha hablado con la candidata.

En tanto, Rosales indicó en CNN Chile Radio que “se aprobó una reforma de pensiones y hay que jugarse para que esa reforma se aplique. Por tanto, el tema de cambio de las AFP no está en la agenda económica ad portas”.

En el seminario, Escobar señaló que “la exministra Jara partió con una idea muy distinta respecto a la reforma de las AFP, y yo hace años dije que eliminar las AFP no es tan fácil, que vamos a necesitar a las AFP y vamos a tener que ponernos de acuerdo con ellas, y finalmente dialogando se llegó a un acuerdo en que las AFP aún existen. Hay gente que las quiere eliminar, sin duda, pero como ha dicho Jeannette Jara las AFP son importantes y lo importante hoy es mejorar la calidad de las pensiones para los chilenos”.

No es la primera vez que hay un choque entre las posturas de la presidenciable y la de sus asesores. Su jefe programático en la etapa de primarias, Fernando Carmona, propuso una estrategia de crecimiento basado en impulsar la demanda interna, lo que Jara desestimó e incluso señaló que le “incomodaba”. De hecho, dijo que esa fue una de las razones por las que el economista no participará en la nueva etapa del comando.

La respuesta de Jara

Jara fue consultada posteriormente por esas dos dimensiones.

Sobre disminuir ministerios, la candidata evitó entrar al choque y dijo que “todas las conversaciones programáticas las estamos dando, no me voy a cerrar a debates, pero en modernización del Estado a mí me interesa que el Estado se fortalezca, donde no hay Estado entra el crimen organizado, el Estado tiene desafíos de modernización y esa conversación la vamos a hacer con los funcionarios”, enfatizó.

Y, frente a la calificación de Escobar de las cifras laborales como “desastrosas”, la exministra de Trabajo prefirió apuntar a las eventuales causas, señalando que “en materia de empleo el debate que debemos dar es cómo preparamos nuestro mercado laboral para los cambios que se están experimentando. Pareciera que no está pasando nada, cuando la IA, la automatización y la multifuncionalidad le han pegado duro al empleo”.

En esa línea, defendió su gestión al mando del Ministerio del Trabajo, señalando que “cuando fui ministra tuvimos la posibilidad de crear 570 mil empleos, no 141 como dice Evelyn Matthei, que lo encuentro realmente muy lamentable. Pero si damos el debate en base a pequeñas consignas, no vamos a solucionar el futuro del empleo”.

“Hay varios caminos”

Así también la candidata tuvo que salir a explicar su posición frente a los dichos de Rosales de no avanzar en el fin de las AFP.

En ese sentido, Jara mantuvo su visión con menos ambigüedad: “Si las AFP se pueden terminar o no, va a depender mucho de la correlación de fuerzas política y social que tengamos. Yo en eso he sido clara, a mí me hubiera gustado que en este Gobierno se hubieran terminado las AFP, pero no se pudo, porque aunque a la gente las AFP no le gustan, escogió a muchos parlamentarios a los que sí le gustan, y las defendieron en el Parlamento con dientes y uñas”, enfatizó.

De esta forma, la exministra, en su intento por zanjar las diferencias con su actual equipo programático, señaló que, de todas maneras van a “conversar todos esos temas dentro del programa, son temas que recién se están esbozando, pero tengo claro que para terminar con las AFP hay varios caminos”.