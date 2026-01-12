Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Biobío Economía
Economía

Con dos nuevas declaratorias, Región del Biobío alcanza 25 humedales urbanos, de un total de 144 en todo el país

Los dos nuevos ecosistemas protegidos se suman a un tercero previamente resguardado en la comuna de Penco.

Por: Equipo DF Regio0nes

Publicado: Lunes 12 de enero de 2026 a las 17:30 hrs.

medioambiente sustentabilidad Cambio Climático Biobío
<p>Con dos nuevas declaratorias, Región del Biobío alcanza 25 humedales urbanos, de un total de 144 en todo el país</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Diego Hernández: “Chile produce cobre y litio que están disponibles en el mercado mundial. Si EEUU quiere más, lo puede comprar”
2
Mercados

Dólar se hunde casi $ 10, pierde los $ 890 y cierra en mínimos de dos años tras arremetida judicial contra el presidente de la Fed
3
Empresas

El golpe de la Seremi de Vivienda y la Contraloría a proyecto inmobiliario en la casa más cara de Santiago
4
Empresas

Red internacional de colegios llega a Chile con inversión superior a US$ 1 millón
5
DF MAS

Llamados desde Dubai, España y Estados Unidos: crece el interés inmobiliario en Venezuela
6
Empresas

Said versus Said: Corte Suprema zanja conflicto tras seis años de juicios
7
Regiones

Avioneta que prestaba servicios a Empresas Arauco capotó mientras combatía incendio forestal en Lebu
8
Mercados

El perfil de los gerentes de Finanzas: predominan los hombres que bordean los 50 años de edad y un 66% posee postgrado
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Laboral & Personas Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

BRANDCORNER

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete