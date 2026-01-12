Con dos nuevas declaratorias, Región del Biobío alcanza 25 humedales urbanos, de un total de 144 en todo el país

Los dos nuevos ecosistemas protegidos se suman a un tercero previamente resguardado en la comuna de Penco.

Tras la publicación en Diario Oficial del reconocimiento de los ecosistemas acuáticos Playa Negra I y Playa Negra II, ubicados en la comuna de Penco, el número ecosistemas acuáticos protegidos a nivel nacional por el Ministerio del Medio Ambiente aumentó a 144, llegando a 25 en la Región del Biobío y tres en la comuna de Penco.

“Hoy estoy muy contenta de anunciar que con la protección de los ecosistemas acuáticos Playa Negra I y Playa Negra II, la Región del Biobío sumó 25 Humedales Urbanos reconocidos en el marco de la Ley 21.202”, expresó la ministra del Medio Ambiente Maisa Rojas. “Necesitamos ciudades que puedan adaptarse mejor al cambio climático y los humedales urbanos son un ejemplo excelente de cómo podemos, con la ayuda de la naturaleza, estar mejor preparados para enfrentar los eventos climáticos extremos”, agregó la autoridad.

Playa Negra I corresponde a un humedal de tipo palustre, con una superficie de 19,01 hectáreas, mientras que Playa Negra II es un humedal lacustre de 0,28 hectáreas. Ambos forman parte de un conjunto de humedales dulceacuícolas asociados al sistema de drenaje del río Andalién.

Estos nuevos humedales se suman al ya declarado Humedal Urbano Cementerio, en Penco.

En el sector de Playa Negra se han identificado aproximadamente 49 especies de flora y 64 especies de fauna, como el cisne de cuello negro y el flamenco chileno, entre otras de alto valor ecológico.