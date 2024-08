Uber obtiene ganancias superiores a las previstas gracias a la fuerte demanda de viajes compartidos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

En el segundo trimestre del año Uber Technologies Inc reportó pedidos mejores de lo esperado, lo que subraya la continua fortaleza de la demanda de servicios de viajes compartidos y entregas.

Las reservas brutas, que incluyen viajes en taxi, pedidos de entrega y ganancias de conductores y comerciantes, pero no propinas, crecieron un 19% a US$ 39.950 millones en los tres meses que terminaron el 30 de junio, dijo Uber en un comunicado el martes. Los analistas pronosticaron US$ 39.700 millones, según estimaciones compiladas por Bloomberg.

La fortaleza de los resultados de Uber se debió a un crecimiento mejor de lo esperado en su negocio de viajes compartidos, particularmente en América Latina y la región de Asia Pacífico. Las reservas brutas en la división de movilidad, o viajes compartidos, aumentaron un 23% a US$ 20.600 millones en el segundo trimestre, ya que los usuarios realizaron más viajes y los conductores pasaron más tiempo en la aplicación en comparación con el año anterior.

Mientras tanto, la plataforma tuvo 7,4 millones de conductores y mensajeros mensuales en el período, mientras que las horas de viajes compartidos por conductor alcanzaron un máximo histórico, dijo el director ejecutivo Dara Khosrowshahi.

Los inversores han expresado su preocupación por el potencial a largo plazo de Uber tras el anuncio de Tesla Inc. de su evento de robotaxi en octubre. En sus materiales de prensa y diapositivas de presentación complementarias, Uber destacó de forma destacada que el número de pasajeros de vehículos autónomos en el trimestre fue seis veces mayor que hace un año. Eso es gracias a 10 asociaciones, entre ellas con Waymo de Alphabet Inc. para viajes compartidos y entrega de comida en Phoenix, Arizona, así como con la startup Waabi para servicios de transporte.

Las acciones de Uber subieron casi un 6% en las operaciones previas a la apertura del mercado.

Las ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización fueron de US$ 1.570 millones, por encima de los US$ 1.500 millones que proyectaba Wall Street. Y el beneficio operativo trimestral sobre la base de principios de contabilidad generalmente aceptados alcanzó un récord, dijo la empresa.

Para el trimestre actual, la compañía pronosticó reservas de entre US$ 40.250 y US$ 41.750 millones, un valor que se sitúa ligeramente por debajo de los US$ 41.300 millones que esperaban los analistas. La compañía señaló que se prevén más de 400 millones de dólares como consecuencia del reciente fortalecimiento del dólar frente a otras monedas.

Su negocio de entregas a domicilio también se benefició de una fuerte demanda, con un aumento de las reservas del 16% hasta los US$ 18.100 millones, en línea con las estimaciones de Wall Street. Los resultados de Uber son similares a los de su rival DoorDash Inc., que superó las expectativas de los analistas la semana pasada tras informar de un crecimiento de más del 19% en el valor bruto de los pedidos en el segundo trimestre. Ambas empresas afirmaron que sus saludables reservas indicaban que la inflación no estaba impidiendo que los consumidores gastaran en entregas a domicilio.

Nuevos negocios

Uber ha estado incursionando en nuevas áreas en sus negocios de movilidad y entrega. Durante el año pasado, la compañía agregó más opciones de transporte a su plataforma en los EE. UU. y en el extranjero, incluidos servicios de transporte en autobús , viajes compartidos de menor costo y taxis de motocicletas. También llegó a acuerdos con nuevos comerciantes de Uber Eats, incluidos Costco Wholesale Corp. y The Vitamin Shoppe, lo que le permite organizar entregas de cosas más allá de los pedidos de restaurantes.

Y en mayo, se asoció con la aplicación de entrega de comestibles Instacart para integrar su interfaz de entrega de restaurantes en la aplicación Instacart, lo que le permite a Uber llegar a más clientes, especialmente en los suburbios.

Khosrowshahi dijo que el tamaño promedio de la cesta de los pedidos que se originan en Instacart es un 20 % más grande que los pedidos nativos de Uber Eats, y calificó las tendencias iniciales de la asociación como "alentadoras".

Uber también ha avanzado en la incorporación de suscriptores a su programa de membresía Uber One, ofreciendo descuentos a estudiantes universitarios desde mayo. La expansión de su base de usuarios y la disponibilidad de los comerciantes ha ayudado a impulsar su naciente negocio publicitario, lo que le ha permitido superar su objetivo de ingresos de US$ 1.000 millones durante el período.

Aunque las reservas de transporte de mercancías de la empresa siguieron disminuyendo, la caída del 0,5% representó una caída mucho más suave que en trimestres anteriores. Aparte de Uber, la industria en general sigue registrando envíos más débiles después de las interrupciones relacionadas con la pandemia.