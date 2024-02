Uber registra su primera ganancia operativa para todo el año y aumenta expectativas en recompra

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Uber informó su primer año completo de ganancias operativas a medida que crecen las expectativas de que la compañía de viajes compartidos anuncie un programa de recompra de acciones la próxima semana.

La compañía con sede en San Francisco informó el miércoles ganancias que superaron las expectativas de los analistas, gracias a la fuerte demanda de transporte y entregas a domicilio, así como a un creciente negocio de publicidad.

En respuesta a los resultados, el director financiero Prashanth Mahendra-Rajah se comprometió a proporcionar una actualización sobre la “devolución de capital a los accionistas” la próxima semana, y agregó que la “inversión disciplinada” había ayudado a reforzar los resultados del cuarto trimestre de la compañía.

Los analistas de Citi dijeron este mes que esperaban que Uber revelara un programa de recompra de acciones y "no descartarían" su primer anuncio de dividendos. Sin embargo, hace menos de tres meses, Uber dijo que no esperaba pagar dividendos "en el futuro previsible".

A pesar de esto, las acciones de Uber cayeron un 3% en las operaciones previas al mercado el miércoles.

Las señales de Uber a los accionistas se producen después de anuncios recientes de empresas tecnológicas deseosas de mantener a los inversores de su lado. La semana pasada Meta anunció un dividendo sorpresa y una recompra, uniéndose a Apple y Microsoft, que han pagado dividendos durante mucho tiempo.

"Punto de inflexión"

Mientras que los grandes grupos tecnológicos se habían inclinado anteriormente por preservar grandes cantidades de efectivo para reinvertir, la posible decisión de Uber de devolver dinero a los inversores se produce después de que acumuló un total de más de US$ 30.000 millones en pérdidas operativas desde 2014, el primer año en el que reveló detalles de sus finanzas.

Bajo su cofundador Travis Kalanick, la compañía había recaudado enormes cantidades de capital en un agresivo impulso global para dominar el mercado de viajes compartidos. Fue reemplazado por el exjefe de Expedia, Dara Khosrowshahi, en 2017 con la misión de evitar conflictos acalorados con los reguladores, reducir costos y priorizar la rentabilidad.

El año pasado marcó un “punto de inflexión para Uber, lo que demuestra que podemos seguir generando un crecimiento sólido y rentable a escala”, dijo Khosrowshahi.

Uber dijo que las ganancias operativas pasaron de una pérdida en 2022 a una cifra positiva de US$ 1.100 millones en el año hasta el 31 de diciembre. Los ingresos netos también pasaron de una pérdida de US$ 9.100 millones a una ganancia de US$ 1.900 millones. Los ingresos operativos del cuarto trimestre fueron de US$ 652 millones, muy por encima de las previsiones de los analistas de US$ 517 millones.

El último trimestre del año, normalmente el más fuerte para las empresas de viajes compartidos, fue "un trimestre destacado para culminar un año destacado", dijo Khosrowshahi.

Las previsiones para el primer trimestre de 2024 estaban en línea con las estimaciones de los analistas, y se esperaba que las reservas brutas (o el valor de las tarifas pagadas) aumentaran a entre US$ 37.000 millones y US$ 38.500 millones respecto del mismo período del año anterior.

La base de usuarios de Uber era “más grande y estaba más comprometida que nunca”, dijo Khosrowshahi, y el número de usuarios activos mensuales alcanzó un récord de 150 millones. "Seguimos bien posicionados para generar de manera sostenible valor líder para los accionistas a largo plazo", añadió.

Las reservas brutas trimestrales de Uber aumentaron un 22% a US$ 37.600 millones, justo por encima de las expectativas de los analistas y una aceleración del crecimiento del 21% en el trimestre anterior.