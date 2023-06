Ministra de Salud reconoce que no se llamó a la Clínica Las Condes por disponibilidad de camas pediátricas en caso de menor fallecida

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Camas pediátricas, el eventual llamado a la Clínica Las Condes en medio de la crisis por el virus respiratorio sincicial y la salida de Ángela Vivanco tras sus dichos por el fallo de las isapres. Estos fueron algunos de los temas que abordó este domingo la ministra de Salud, Ximena Aguilera, en entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13.

La secretaria de Estado informó que “esta mañana tenemos 1.179 camas críticas pediátricas. Con un 92% de ocupación, un poco mayor en el sector privado que en el público, esto implica una disponibilidad de alrededor de 94 camas críticas”. Según aseguró, el esfuerzo comenzó tempranamente y "seguimos trabajando en la reconversión de camas, así que esa cantidad va a seguir creciendo". La cantidad que tenemos hoy implica un aumento del 60% de las camas originales”, enfatizó.

En paralelo, la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, en entrevista con Estado Nacional de TVN, indicó que informarán la cantidad de fallecidos menores de un año una vez a la semana (los días miércoles). En el último informe publicado, con la información de ese corte, precisó que tenían contabilizados tres menores de un año. Y, desde ese reporte, llevan registrado en el sistema de estadística e información de salud un total de seis menores. Es decir, hasta el momento, seis menores han fallecido por el virus respiratorio sincicial.



Y recalcó: "Si bien es cierto que la red de salud está bajo gran tensión, eso es innegable, estamos entregando todos los días las cifras de la disponibilidad de camas y en todos los reportes que hemos hecho siempre ha existido camas disponibles".



Albagli detalló que comenzaron con 738 camas críticas pediátricas en la red integrada y hoy tienen 1.179 camas.

Suprema rechazó recursos de isapres y el fallo "se mantiene en los términos pronunciados"

¿Llamado a la Clínica Las Condes?

Durante la entrevista, Aguilera admitió que no se llamó desde el Ministerio de Salud (Minsal) a la Clínica Las Condes para ver camas disponibles ante alza de virus sincicial respiratorio, agregando que “en situación de alerta, de igual manera nosotros vamos a ver qué se puede hacer para utilizar esos recursos”.

Esto, luego de que el viernes pasado el director médico de la Clínica, Rodrigo Mardones, tras la muerte de una lactante en San Antonio, declarara que ellos tenían hasta hace unos días tres camas críticas disponibles.

La ministra defendió el procedimiento en el que se siguió el dictamen de Contraloría que impide comprar servicios por parte del Estado a la Clínica, pero afirmó que ella misma va a “revisar ese tema y si la alerta sanitaria permite salvar esa situación”.

Respecto a este caso, la subsecretaria Algabli en Estado Nacional de TVN sostuvo que hay una auditoría clínica en curso que inspeccionará el ciclo completo de la atención, el que también incluye evaluar la gestión de la cama. "Lo prudente es que esa investigación termine", dijo, declinando adelantar conclusiones.

Isapres: ministra descarta "sentencia de muerte"

Como si fuera un juego de ludo, las isapres volvieron exactamente al mismo punto en el que estaban la semana pasada, antes de las declaraciones personales de la entonces vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, sobre los alcances del dictamen del máximo tribunal en el que dijo que esto beneficiaría solo a quienes reclamaron.

La ministra Aguilera comentó que ella entendió lo que explicó el ministro de Justicia, Luis Cordero, “que efectivamente hay un alcance general hacia los que están afiliados a las isapres de la recurrida”. “Lo que hizo la Corte Suprema es tomar casos como tipo para analizarlos en sus sentencias, que son varias, y que hay un alcance general hacia las personas que son afiliadas de la misma isapre”, sostuvo.

Sobre este tema, el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, en una columna publicada hoy en El Mercurio declaró: “Ya se sabe. No hay salvataje para las isapres. Han sido sentenciadas con pena capital”. Frente a esto, la actual ministra volvió a reiterar que “lo que estamos tratando con el proyecto de ley corta es dar un cumplimiento a la sentencia, pero que efectivamente no sea una sentencia de muerte”.