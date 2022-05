Arabia Saudita planea los edificios más grandes jamás construidos

Arabia Saudita está planeando los edificios más grandes del mundo en una parte mayoritariamente despoblada del país, como parte de un desarrollo completamente nuevo de US$ 500 mil millones llamado Neom.

Neom es una creación del príncipe heredero de Arabia Saudita y gobernante de facto, Mohammed bin Salman, y busca realizar la construcción de rascacielos gemelos de unos 500 metros de altura que se extienden horizontalmente por decenas de kilómetros.

Los rascacielos albergarían una combinación de espacio residencial, comercial y de oficinas, que se extenderían desde la costa del Mar Rojo hasta el desierto. El plan es un cambio del concepto anunciado el año pasado de construir una serie de desarrollos conectados por un tren subterráneo de alta velocidad, en una estructura larga y continua.

Los diseñadores recibieron instrucciones de trabajar en un prototipo de media milla de largo, dijeron empleados actuales y anteriores de Neom. Si avanza en su totalidad, cada estructura sería más grande que los edificios del mundo actual, la mayoría de los cuales son fábricas o centros comerciales en lugar de comunidades residenciales.

Planificación de años

Anunciado en 2017, Neom es el plan del príncipe Mohammed para convertir una región remota del país en un estado semiautónomo de alta tecnología que reinventa la vida urbana. El proyecto es parte de sus planes para atraer inversiones extranjeras y ayudar a diversificar la economía saudí para dejar de depender de las ventas de petróleo. The Line, como se conoce a la ciudad lineal sin automóviles que formará la columna vertebral de Neom, podría costar hasta US$ 200 mil millones para construir, dijo el príncipe el año pasado, aunque eso fue antes de que el plan cambiara para incluir gigantescos edificios horizontales.

“The Line es una idea original”, dijo la directora ejecutiva de Neom, Nadhmi Al-Nasr, en una entrevista, “lo que presentaremos cuando estemos listos será muy bien recibido y será visto como revolucionario”. Los edificios tendrían "diferentes alturas sobre la marcha", adaptándose al paisaje, con su tamaño final determinado por consideraciones de ingeniería y el terreno, dijo Al-Nasr.

Viabilidad de grandes proyectos

Oriente Medio ya alberga el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa de Dubái. Mucho antes del ascenso del príncipe Mohammed, el príncipe saudita Alwaleed bin Talal había anunciado planes para construir el edificio más alto del mundo cerca de Jeddah, el rascacielos permanece solo parcialmente terminado.

Es probable que parte de la ganancia financiera inesperada de Arabia Saudita por los precios más altos del petróleo termine destinada a la construcción de Neom. Funcionarios gubernamentales han dicho que uno de los beneficiarios de los fondos excedentes podría ser el poderoso Fondo de Inversión Pública, presidido por el Príncipe Mohammed y propietario de Neom.

Sin embargo, la financiación no ha sido el desafío de Neom hasta ahora. En cambio, se han planteado dudas sobre la viabilidad de los proyectos después de que varios otros desarrollos gigantes destinados a impulsar la diversificación económica en el pasado no lograron despegar. El PIF, como se conoce al fondo de riqueza, está tratando de convertir un grupo de oficinas en su mayoría terminado en el norte de Riyadh, cuya construcción costó miles de millones y fue encargada por un gobernante anterior, en un centro financiero. Con la esperanza de evitar un destino similar, The Line se construirá en etapas según la demanda, dijeron las personas involucradas en el proyecto.

“Cuando la gente habla de The Line, ven un Hyperloop futurista, una especie de entidad de Star Wars”, dijo Ali Shihabi, miembro del consejo asesor de Neom. “Pero cuando se presentó The Line a la junta, vi una ciudad moderna, sostenible, altamente inteligente y bien pensada que acomodará desde trabajadores hasta multimillonarios y que se construirá en etapas, por lo que seguirá la demanda”.

