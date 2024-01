Chris Berry, presidente de Housing Mountain Partners: “Chile enfrenta desafíos en el litio… y mucho de eso tiene que ver con la visión del presidente Boric”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

A pesar de su historial macroeconómico, Argentina está atrayendo más inversiones y se perfila como el país que más aumentará su cuota de mercado.

En el especial de esta semana del podcast Primer Click, conversamos con Chris Berry, quien desde Washington asesora a empresas e inversionistas sobre los riesgos en las cadenas de suministro para baterías de litio.

Berry destaca que aún hay muchas dudas sobre los cambios en Chile en torno a la industria del litio, mientras la producción de cobre también exigirá grandes cantidades de inversión. Ese es el desafío.

Aquí es una versión completa de la entrevista con Berry, que fue traducida parcialmente al español para el podcast.

- ¿Qué explica la caída del precio de los metales? ¿Es sólo por una menor demanda desde China?

- Sí, los precios han caído. En el caso de cobre estuvo más bien plano y fue como el rayo de esperanza en 2023. Pero el litio cayó algo más de 80%. Hay que tener en cuenta, sobre todo cuando se habla de litio, que o hay un precio específico. Hay un precio de mercado al contado (spot) relativamente pequeño en China y eso es en lo que todo el mundo tiende a centrarse. En cambio, la mayor parte del litio se cotiza sobre la base de acuerdos contractuales a largo plazo entre comprador y vendedor. Así que, volviendo a tu pregunta original, creo que la volatilidad en el precio del litio que vimos en 2022 y 2023 es probable que continúe.

Y la razón de ello, por supuesto, tiene que ver con el impulso general en torno a la electrificación. No hay electrificación, ya sea en la movilidad o en el almacenamiento de energía a escala de red. No hay electrificación sin litio. Hay otras tecnologías de baterías competidoras, pero carecen del historial y la escala que tiene el ion de litio.

Y así el reto es, cómo los inversionistas, las empresas, escalan su crecimiento. La demanda está ahí y creo que es probable que se mantenga durante el resto de esta década, por lo menos. Pero estos proyectos, los proyectos de litio son muy intensivos en capital. Y de nuevo, el precio del litio es muy opaco.

- Y eso hace que el precio spot sea volátil…

- Recuerdo que, a finales de 2020, ese mismo precio era de alrededor de US$ 6.500 por tonelada. Luego, en el transcurso de los próximos 18 meses, se disparó a cerca de US$ 85.000. Y eso era completamente irreal. Quiero decir, literalmente, cada proyecto de litio en la faz de la tierra era muy rentable a ese precio. Así que simplemente no es sostenible. Y así pasamos de US$ 6.500 a US$ 85.000. A US$ 21.000 a US$ 44.000, a donde estamos hoy en alrededor de US$12.000 por tonelada; y la razón por la que los precios han bajado, creo, hacia el final de 2023 es porque hemos visto una respuesta de la oferta específicamente desde África, en particular, y también en China.

Siempre va a haber espacio para más litio, especialmente de una empresa como SQM, así amplíen o no su capacidad de salmuera en Chile o de roca dura en Australia. Todavía hay un caso muy optimista para la demanda de litio en el futuro.

Pero, los inversionistas y las empresas tienen que darse cuenta de que esta volatilidad de los precios que hemos visto no es un hecho aislado. Va a continuar. Así que hay que planificar en consecuencia.

- ¿Qué debería pasar para tener una industria y un precio menos volátil?

- Necesitas un mercado mucho más grande en términos de tonelaje. Hoy en día, el mercado del litio se mide en términos de unidades equivalentes de carbonato de litio. La demanda es de alrededor de un millón de toneladas al año. Compáralo con el cobre, con unas 23 o 24 millones. Incluso el mercado del níquel es 2,5 o tres veces mayor que el del litio. Así que necesitas un mercado mucho más grande. Y necesitas un mercado mucho más profundo en términos de fijación de precios y descubrimiento de precios. En este momento, yo diría, tal vez esta sea una opinión controvertida, pero no lo creo. Los productores de litio, no por señalar a SQM, se podría decir lo mismo de Albemarle o algunos de los otros jugadores, no tienen incentivos para permitir la transparencia de precios. Bien, porque el negocio del litio, la producción de productos químicos de litio para baterías es muy difícil y, básicamente, los productores de litio lo saben.

Así que hay muy pocos incentivos, yo diría que, para los grandes productores, negocien precios sobre una base contractual.

- ¿Pero en la caída del precio no hay un factor vinculado a una demora o desaceleración en la electrificación?

- La trayectoria de la adopción de EV definitivamente se ha ralentizado. No diría que está cayendo, pero tienes razón hay una desaceleración.

El principal factor es el precio. Una batería de iones de litio es aproximadamente el 30% del costo del vehículo eléctrico, si puedes bajar el costo de la batería, entonces, de repente te abres a toda una clase de consumidores que, francamente, no pueden permitirse un vehículo por US$50.000-70.000.

Pero una razón por la que soy optimista sobre el litio es que veo a empresas haciendo grandes inversiones en capacidad minera.

Ese es uno de los verdaderos retos con respecto a todos los metales, pero el litio en particular: Si empezamos a construir una mina de litio hoy en día, dependiendo de dónde se encuentre a nivel mundial, digamos que aquí, en los Estados Unidos, va a tomar de 10 a 12, tal vez 15 años. Debido a los permisos y así sucesivamente.

Así que tienes este desajuste en la cadena de suministro y los fabricantes de automóviles se dan cuenta de esto. Nos va a tomar varios años para construir la capacidad de litio, pero podemos construir fábricas de baterías en cuestión de unos pocos años. Así que hay un desajuste aquí.

Y ese es el desafío. También creo que es una de las razones por las que los fabricantes se están replanteando la demanda esperada, porque no tienen sus cadenas de suministro construidas todavía. Fuera de China estas cadenas de suministro de baterías de iones de litio están todavía en proceso de construcción.

- Exactamente, vemos un impulso de los países por desacoplar la cadena de suministros, que está dominada por China.

- Así es, depende de qué parte de la cadena te refieras. Con respecto a la extracción de litio, yo diría que tal vez el 13% de la extracción mundial de litio se lleva a cabo en China, pero el refinado del litio, en otras palabras, su transformación en material de calidad para baterías, probablemente el 60%-65% de ese proceso ocurre dentro de China. Luego, a medida que avanzas en la cadena de suministro, y piensas en la fabricación de cátodos y ánodos y la fabricación de baterías, dominan hasta 70%-80%.

El crecimiento industrial en China tardó unos 20 años en construirse. Así que la idea de que nosotros, en Occidente, ya sea o no en América del Sur, América del Norte, o la Unión Europea, la idea de que simplemente vamos a desacoplar las cadenas de suministro y construir nuestra propia base de fabricación en los próximos 2 años simplemente no tiene sentido. Nos va a tomar probablemente una década o más para tener algo cercano a una cadena de suministro desacoplada. Así que mejor nos preparamos para un largo viaje.

- También se está apostando por nuevas tecnologías para desacoplarse de China. ¿Cuál es el avance de las nuevas tecnologías en baterías?

- La tecnología de las baterías de iones de litio sigue evolucionando. Y, francamente, sigue mejorando, utilizando menos de ciertas materias primas, aumentando la densidad de energía, etcétera. Hay competidores a la batería de iones de litio y, pero depende del uso final que se les dará.

Si hablamos de movilidad, probablemente el mayor competidor es lo que llamamos baterías de iones de sodio. Pero hay pros y contras. El sodio es abundante en la corteza terrestre, pero carece de la misma densidad de energía.

Creo que el ion de litio, porque tiene un historial de 30 años de uso y seguridad relativa, es la apuesta de los fabricantes de vehículos eléctricos.

- ¿Quién está ganando la carrera por el litio y cuánto importa para los inversionistas el rol del Estado en nuevos proyectos?

- Uno de los mayores riesgos con respecto a la inversión en litio es el riesgo geopolítico. Puede tomar varias formas: el gobierno quiere expropiar activos, el gobierno quiere aumentar los impuestos, o hay un golpe de estado y de repente los militares toman el control. Así que pensar en el riesgo geopolítico y en cómo valorarlo es importante hoy en día.

Volviendo a tu pregunta original, ¿quién está ganando la carrera? En este momento, la mayor producción minera de litio en el mundo está por supuesto en Australia y Chile. Si tuviera que hacer una apuesta, pensando en unos años, diría que el país ganará la mayor cuota de mercado, sería Argentina. Sin lugar a dudas.

Creo que Australia probablemente mantendrá su lugar; y creo que Chile, francamente, podría enfrentar algunos desafíos y mucho de eso sólo en términos de aumentar la cuota de mercado y dar la bienvenida a la inversión extranjera directa.

Mucho de eso tiene que ver con la visión del presidente Boric de que el litio pertenece al estado y pertenece a la gente y cualquier nueva mina que se construya en el futuro tendrá propiedad estatal. Como alguien viendo desde afuera, cuando considero el espíritu de las nuevas reglas, me pregunto: cuando dices propiedad estatal, ¿qué quieres decir exactamente? ¿Es el 49%? ¿Es el 70%?

Preguntas como esa no quiere decir que vayas a huir de Chile. El país siempre tendrá activos de salmuera de litio de clase mundial, pase lo que pase. Pero, me llevaría a pensar, ¿cómo cubro el riesgo geopolítico?

Por el contrario, Argentina definitivamente va a crecer en su cuota de litio casi más rápido que cualquier otra parte del mundo en los próximos años, sólo por los proyectos que están empezando y veremos nuevas inversiones.

- Aunque el récord de Argentina en estabilidad no es el mejor…

- Correcto. Así es. Va a ser muy interesante con la nueva administración ver cómo reacciona la minería. Pero es interesante para mí, de nuevo, como forastero que ha seguido a América del Sur durante varios años. Cuando veías a Chile, veías ese país emergente, muy bien dirigido, con muchos recursos naturales y un gran lugar para la inversión extranjera directa. Y, tomando tu punto, en el otro lado de la Cordillera tenías Argentina, que es hiperinflación, devaluación, una locura.

Pero, parece que la visión de los inversionistas ha cambiado un poco, al menos con respecto al litio.

Hay algunas preguntas acerca de la nueva política de litio de Chile, la llamaré semi o cuasi nacionalización. No creo que sea una nacionalización completa en absoluto. Pero es una nueva forma de pensar sobre la inversión del litio en el país; y eso afecta a SQM y Albemarle como los mayores productores, pero también afecta a los nuevos proyectos. Eso no lo vemos, al menos no todavía en Argentina. Soy muy optimista sobre Argentina.

- Tomaré esa respuesta para hablar del cobre, porque también vemos una desaceleración en la producción del cobre en Chile.

- El cobre tiene un futuro muy brillante también. El cobre es una industria más grande, más establecida, dominada por grandes mineras que tienen capacidad para financiar las multimillonarias inversiones que requiere el aumento de la capacidad que se va a necesitar dentro y fuera de Chile.

Por ejemplo, Codelco ha mencionado la necesidad de invertir unos US$20.000 millones para mantener su producción, ni siquiera aumentarla. Estamos en este punto interesante en el que, con respecto al cobre, los activos de clase mundial ya han sido descubiertos y están siendo minados. El cobre barato, el material de alta ley, dentro o fuera de Chile, ha sido reclamado y mucho de eso minado. Así que creo que veremos precios del cobre más altos en el transcurso de esta década.

Otra cosa que tener en cuenta es lo sucedido en Panamá. Las protestas sacaron del sistema un proyecto de unas 300.000 toneladas, shocks como esos al sistema también presionarán los precios.

- Sin embargo, hemos visto los precios del cobre caer en el último año. ¿Tiene que ver algo el que la transición energética no está avanzando al ritmo que se había pronosticado o al menos deseado?

- Por mucho que los delegados en el Foro Económico Mundial les gustarían que creyeras que podemos simplemente cambiar a la energía solar y cambiar a las baterías y el viento y los vehículos eléctricos, no se puede reconstruir una economía de un día al otro. Va a tomar años, sino décadas, para que hagamos la transición lejos de los combustibles fósiles.

Creo que muchos inversionistas, muchas personas, no se dieron cuenta de lo intensiva en recursos que es la transición energética. Necesitamos más cobre, más litio, más metales. Por lo tanto, se necesita tiempo y capital, y creo que esa es la realización que ha ocurrido en el último par de años.

- También creará resistencia. Acabamos de mencionar el caso de Panamá.

- La minería es un negocio sucio, literalmente un negocio sucio. Estás moviendo tierra y es muy intensivo en capital y muy peligroso… Tenemos que elegir nuestro veneno. ¿Queremos que la economía mundial siga funcionando con combustibles fósiles?¿Queremos alejarnos de los fósiles? Eso quiere decir que debemos aumentar la capacidad de generación de energía renovable y para eso se van a necesitar más metales. Esa es la paradoja del crecimiento verde.

Los ecologistas, creo que se sienten incómodos, las empresas mineras se sienten incómodas con esto, y los inversionistas también tienen que pensar dónde quieren estar y dónde quieren invertir.

Así que todo el mundo está rascándose la cabeza en este momento y pensando, qué estamos dispuestos a hacer, si nos tomamos en serio la descarbonización de la electrificación.

- Me alegro de que menciones a los inversionistas, porque si pensamos que habrá una demanda intensa por metales en los próximos años, sería una opción casi natural pensar que el capital iría a ese sector. Pero no es lo que estamos viendo. ¿Se debe a esa paradoja que mencionas?

- Creo que hay un factor psicológico. Los inversionistas van a Bloomberg y miran el gráfico de precios del níquel o del cobalto, que han bajado, o del litio que ha caído 80% y dicen: "Oh no, este es un mercado muy volátil". La gente se asusta de invertir en estos mercados más pequeños.