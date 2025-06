Aumentan protestas en Cuba por planes de Internet: histórico paro de universitarios se extiende a más facultades y centros de estudio

Aumenta el número de aulas vacias en medio del paro universitario en Cuba, el primero desde 1959, que comenzó este miércoles en respuesta al alza en los precios de los servicios de Internet que anunció la empresa estatal de telecomunicaciones cubana, Etecsa.

Para los cubanos, el acceso a redes se ha convertido en un mecanismo de escape para las limitaciones que han sufrido las últimas décadas producto de la crisis socioeconómica que vive el país, los reiterados apagones y el creciente número de personas que ha migrado en busca de mejores oportunidades.

El denominado "tarifazo" consistió en la limitación mensual de recargas para líneas telefónicas a un máximo de 360 pesos cubanos (US$ 15), lo que permite a acceder a 6 GB de datos. Quienes deseen adquirir 3 GB adicionales, deben pagar 3.360 pesos, cerca de US$ 140, una cifra que supera los ingresos mensuales de un pensionado, equivalentes a 2.075 pesos (US$ 86.509) y que representa más de la mitad del salario promedio de un trabajador estatal, estimado en 6.506 pesos (US$ 271).

Cabe destacar, que dichos planes se adquieren con dólares, lo que ha aumentado el malestar entre los habitantes que no tienen acceso a monedas extranjeras.

El "parón general"

Las movilizaciones no se hicieron esperar, pocas horas después del anuncio la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana convocaron a un paro desde el miércoles 4 de junio, mensaje que fue difundido a través de redes como Telegram y la consigna era clara: exigirle a Etecsa revocar la medida y coordinar un encuentro para dialogar con el estudiantado.

Tras esto, más instituciones y facultades se sumaron a demostrar su descontendo con esta medida, como la de Filosofía, Historia y Sociología de la misma Universidad de La Habana y la de Artes de los Medios de Comunicación Audiovisual (Famca) de la Universidad de las Artes (ISA), que mediante un comunicado en redes sociales manifestaron su disconformidad: "Subrayamos especialmente que esta medida nos excluye de oportunidades profesionales (...) el acceso a Internet hoy no es un lujo sino una necesidad para los artistas y realizadores audiovisuales, limitarlo es condenar el arte joven al ostracismo", aseveraron.

Este rechazo, llevó a la empresa estatal a ofrecer un segundo paquete básico para los estudiantes y a "habilitar el acceso de libre costo por la red móvil a sitios educativos y de información, incluyendo el desarrollo de las actividades de salud pública, así como de la ciencia", señalaron a través de un comunicado.

Sin embargo, esta solución de todas formas generó rechazo entre los universitarios, quienes consideraron la medida como excluyente.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, justificó la decisión tomada a pesar del descontento colectivo, señalando que los ingresos de esta alza en las tarifas son necesarios para evitar el "desplome inminente" y un "colapso tecnológico" en el sistema de telecomunicaciones.

Asimismo, la presidenta de Etecsa, Tania Velázquez, explicó que los nuevos precios resultan fundamentales frente el deterioro de la infraestructura de la empresa, el cual podría generar “afectaciones parciales muy graves, incluso generales”, detalló. Por otro lado, argumentó que tienen múltiples radiobases fuera de servicio que no se pueden reemplazar y más de 2 mil sin baterías, por lo dejan de funcionar durante los apagones.

El paro continua en desarrollo y todavía no se ha dado una instancia de resolución dialogada entre las autoridades y universitarios. Sin embargo, a este se han unido instituciones como la Universidad de Ciencias Médicas “Manuel Fajardo”, la Universidad de Matanzas y la Universidad “Marta Abreu” de Villa Clara donde se replica la misma solicitud, el acceso justo a Internet, eliminación del cobro en divisas y una mayor transparencia en las medidas que puedan afectar para mal a los estudiantes.