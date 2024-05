Minutas de la Fed revelan creciente consenso entre funcionarios sobre mantener tasas de interés más altas por más tiempo

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

A principios de este mes, los funcionarios de la Reserva Federal coincidieron en su intención de mantener las tasas de interés más altas por más tiempo y “muchos” de ellos cuestionaron si la política monetaria era lo suficientemente restrictiva como para reducir la inflación a su objetivo.

Las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, sigla en inglés) que finalizó el 1 de mayo mostraron que, si bien los participantes consideraron que la política estaba “bien posicionada”, varios funcionarios mencionaron su voluntad de endurecer aún más la política si fuera necesario.

"Los participantes observaron lecturas decepcionantes sobre la inflación durante el primer trimestre", según las actas publicadas este miércoles en Washington. Las actas mostraron “que les llevaría más tiempo de lo previsto anteriormente ganar mayor confianza en que la inflación avanzaba de manera sostenible hacia el 2%”, que es la meta del banco central.

Los funcionarios también discutieron mantener las tasas estables por más tiempo “en caso de que la inflación no muestre signos de avanzar de manera sostenible hacia el 2% o reducir la restricción política en caso de un debilitamiento inesperado de las condiciones del mercado laboral”, decían las minutas.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años aceleró sus aumentos del día tras la publicación de las minutas, y los operadores de swaps mantuvieron estable su perspectiva de que es probable que la Reserva Federal reduzca las tasas en 2024 en unos 37 puntos básicos.

Tras un repunte de la inflación en el primer trimestre, los funcionarios de la Reserva Federal han dicho que mantendrán las tasas de interés en un máximo de 23 años durante más tiempo de lo previsto inicialmente.

El presidente de la Fed, Jerome Powell dijo en su conferencia de prensa del 1 de mayo que no sería apropiado reducir los costos de endeudamiento hasta que el banco central tenga mayor confianza en que la inflación está en una trayectoria sostenible hacia su objetivo de 2%.

"Tendremos que ser pacientes y dejar que la política restrictiva haga su trabajo", reiteró en un evento en Ámsterdam, el 14 de mayo.

Aunque los funcionarios consideraron que la política era generalmente restrictiva, señalaron la posibilidad de que las altas tasas de interés tuvieran un efecto menor que en el pasado y que la tasa neutral de largo plazo pudiera ser más alta de lo que se pensaba anteriormente.

"Muchos participantes comentaron su incertidumbre sobre el grado de restricción", decía el acta.

Últimas señales

Desde la reunión de la Reserva Federal, los datos de precios al consumo de abril mostraron un modesto enfriamiento de la inflación tras tres meses de lecturas superiores a las esperadas. Si bien el crecimiento de los precios sigue por encima del objetivo de la Reserva Federal, las últimas cifras aliviaron cierta preocupación de que se estuviera volviendo a acelerar.

La economía continúa creciendo a un ritmo sólido, aunque informes recientes sobre ventas minoristas y manufactura sugieren que la demanda está disminuyendo. El mercado laboral sigue resistiendo, pero también muestra signos de enfriamiento. Las nóminas aumentaron en abril al ritmo más lento en seis meses.

Hoja de balance

Los funcionarios votaron a favor de desacelerar el ritmo al que el banco central está reduciendo su cartera de activos en su última reunión, reduciendo el límite de liquidación de bonos del Tesoro a hasta US$ 25 mil millones desde US$ 60 mil millones a partir de junio.

En general, los inversores esperaban que el límite de los bonos del Tesoro cayera a US$ 30 mil millones, no a US$ 25 mil millones.

Las actas mostraron que casi todos los participantes expresaron su apoyo al nuevo límite, sin embargo, "unos pocos" funcionarios apoyaron continuar con el ritmo actual de segunda vuelta o un límite más alto para los bonos del Tesoro que el decidido.

El límite mensual de los valores respaldados por hipotecas se mantuvo sin cambios en US$ 35 mil millones.