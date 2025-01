<p>Trump firma medidas ejecutivas para la regulación de las criptomonedas y la Inteligencia Artificial impulsando al mercado tecnológico</p>

Luego de que las acciones tecnológicas tuvieran un débil repunte en el mercado durante la mayor parte de la jornada de este jueves, escalaron en la recta final de las operaciones en Wall Street, esto después que Trump firmará medidas ejecutivas relacionados con la Inteligencia Artificial (IA) y las criptomonedas.

Durante la sesión, el presidente estuvo acompañado por el empresario e inversor estadounidense, David Sacks, quien fue nombrado para ayudar a supervisar las criptomonedas y la IA en la Casa Blanca.

Regulación de criptomonedas

La orden sobre criptomonedas creará un grupo de trabajo para asesorar al gobierno sobre políticas de activos digitales e incluirá la participación de agencias federales claves, como el Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia, la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos.

El grupo tendrá la tarea de presentar un informe al presidente en un cercano a seisr meses recomendando un margo regulatorio y propuestas legislativas, incluida la evaluación de la creación de un depósito de activos digitales.

Sacks dijo que el grupo “haría de Estados Unidos la capital mundial de las criptomonedas bajo su liderazgo”, le dijo a Trump.

Agregó que la acción de inteligencia artificial permitiría a Estados Unidos “dominar y liderar el mundo en IA”.

“¿Les parecen interesantes? Puede que no, pero van a generar mucho dinero para el país”, dijo Trump sobre estas medidas.

La orden de Trump es un paso importante para cumplir sus promesas de campaña de defender la floreciente industria de las criptomonedas. En el proceso, prometió simplificar las regulaciones, elegir figuras favorables a las criptomonedas para supervisar la industria, apoyar un marco de monedas estables y establecer una reserva de bitcoins. Ya ha cumplido algunas de estas promesas, como elegir a muchos jefes de agencias favorables a las criptomonedas.

También indultó a Ross Ulbricht, quien creó el famoso sitio web Silk Road que vendía drogas ilegales usando Bitcoin, una medida que tuvo mucho apoyo de la comunidad criptográfica.

Esas promesas marcaron un cambio para Trump, quien hace años expresó su escepticismo sobre los activos digitales, antes de inclinarse hacia la industria, impulsando sus propios proyectos de criptomonedas y cortejando a ejecutivos y entusiastas para que respaldaran su campaña.

El año pasado, Trump lanzó una nueva colección de tokens no fungibles con su imagen y, junto con sus hijos, anunció World Liberty Financial, un proyecto que aún no se ha lanzado y que promete permitir a las personas ganar y tomar prestadas criptomonedas. Después de que, Trump y su esposa lanzaron dos monedas meme, que ya han obtenido miles de millones de dólares en capitalización de mercado.

La orden ejecutiva también marca una victoria para una industria que incrementó su participación política en las últimas elecciones a través de importantes donaciones.