Sube a 1.430 la cifra de fallecidos por terremotos en Venezuela mientras se intensifica la llegada de ayuda internacional

La emergencia provocada por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte de Venezuela el pasado miércoles sigue agravándose. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó este sábado que el número de fallecidos aumentó a 1.430 personas, mientras que 3.238 permanecen heridas y 3.142 familias resultaron damnificadas.

"Estamos contabilizando que 1.430 hermanos y hermanas han fallecido, lamentablemente han perdido la vida", señaló el legislador en una declaración transmitida por la televisión estatal VTV.

Rodríguez indicó además que las autoridades han atendido a 73.736 familias, principalmente en el estado de La Guaira, el más afectado por el doble sismo, y que más de 30.000 efectivos, entre militares, policías, rescatistas, médicos y psicólogos, continúan desplegados en las labores de búsqueda y asistencia.

En paralelo, el Gobierno informó que durante la madrugada del sábado distribuyó 2.600 toneladas de alimentos y agua potable en las zonas afectadas.

Ayuda internacional

La respuesta internacional también continúa intensificándose. De acuerdo con las autoridades venezolanas, más de 1.600 rescatistas extranjeros ya llegaron al país para colaborar en las labores de búsqueda y rescate, incluidos 16 médicos enviados por Curazao. A ello se suman equipos especializados movilizados por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, además del apoyo coordinado por Naciones Unidas para atender la emergencia.

En ese contexto, este sábado aterrizó en Caracas un Avión Solidario de LATAM con 163 bomberos, rescatistas, equipos médicos, veterinarios y especialistas provenientes de Colombia, Chile, Brasil, Ecuador, Perú y España, quienes se incorporarán a las operaciones en terreno.

La aerolínea informó además que coordinó dos vuelos cargueros especiales, entre este sábado y el próximo martes, para trasladar cerca de 100 toneladas de ayuda humanitaria de organismos internacionales. Entre los insumos figuran un hospital de campaña, sistemas de agua y saneamiento, generadores eléctricos, camas hospitalarias, equipamiento para triaje y otros suministros médicos destinados a reforzar la atención de los damnificados.

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Daños preliminares superan los US$ 6.700 millones

A medida que avanzan las evaluaciones, también crece la estimación del impacto económico del desastre.

Según un análisis preliminar del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los daños directos provocados por los terremotos alcanzan US$ 6.700 millones, considerando viviendas, edificios, comercios, vehículos y otros activos económicos afectados.

La evaluación, elaborada mediante el sistema RAPIDA a partir de imágenes satelitales, modelos sísmicos y datos poblacionales, abarca Caracas y los estados de La Guaira, Carabobo, Miranda, Yaracuy y Aragua, donde también se reportaron interrupciones del suministro eléctrico.

El organismo advirtió que la cifra corresponde únicamente a los daños directos y no incorpora los costos de reconstrucción, el impacto sobre la infraestructura crítica ni las pérdidas económicas derivadas de la interrupción de la actividad productiva, por lo que el costo final del desastre podría ser considerablemente superior.