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Sube a 1.430 la cifra de fallecidos por terremotos en Venezuela mientras se intensifica la llegada de ayuda internacional

La emergencia deja además 3.238 heridos y daños preliminares estimados en US$ 6.700 millones.

Por: Analy Velasco

Publicado: Sábado 27 de junio de 2026 a las 17:19 hrs.

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<p>Sube a 1.430 la cifra de fallecidos por terremotos en Venezuela mientras se intensifica la llegada de ayuda internacional</p>

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Daños preliminares superan los US$ 6.700 millones

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De acuerdo al regulador, no cumplieron los requisitos de la legislación y la normativa, como no proporcionar información actualizada o no recibir la autorización final para operar. La firma explicó que "bajo la nueva normativa, se hizo evidente para Frontal Trust S.A. que no requería la inscripción como asesor de inversión y en consecuencia, se decidió esperar que la CMF, de oficio, cancelara la inscripción".

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