La mirada a 100 años de Rosario Navarro

IDEMAX Summit nace con el propósito de instalar conversaciones que permitan reflexionar sobre el futuro, con la mirada puesta en los próximos 100 años con el objetivo de generar hoy los cambios necesarios para diseñar y movilizar negocios que se hagan responsables de la emergencia climática. “En IDEMAX creemos que el futuro es hoy, que está afectando nuestras vidas y que debemos realizar este tipo de iniciativas para comprometernos estratégicamente”, señala su fundadora, Rosario Navarro, consejera de Sofofa y vicepresidenta de SONDA.

-¿Cuáles son los principales desafíos que se presentaron en este Summit?

Si no hay compromisos efectivos, no hay desafíos concretos que abrazar, por lo tanto no basta con apoyar, sino que debemos ser movilizadores activos de una agenda de generación de conocimiento y colaboración, a través de diferentes grupos de interés. De esta forma seguir avanzando en la generación de habilitadores y negocios.

La conversación dejó innumerables tareas en materias de Clean Tech para una Transición Energética efectiva, en la que los invitados se comprometieron a seguir colaborando y establecer vínculos significativos con otros actores que buscan la carbono neutralidad. Al respecto, señalan desde la iniciativa, IDEMAX lanzarán X20, una plataforma de inversiones que crea e invierte en startups de clean tech desde Chile para el mundo que se haga cargo de resolver problemáticas energéticas.

La urgencia ambiental resulta un gatillador convocante, lo mismo con la necesidad de la vinculación para una colaboración público privada radical y efectiva para lograr las metas propuestas. Más ciencia e investigación para la toma de decisiones correctas y oportunas convocó a una riqueza muy diversa de invitados, de mucho contraste político y de diferentes cosmovisiones. Empresarios, startups, científicos, academia, empresas de energía, corporativos y policy makers. Los ex ministros Ignacio Briones y Andrés Couve y el actual Ministro de Economía, Nicolás Grau, además del Gerente de Política Monetaria del Banco Central y Hubtec y emprendedores del mundo clean tech.

“El encuentro no tuvo un cierre formal, sino que dejó instalada grandes preguntas para seguir conversando y abordar, con un sentido de urgencia, los desafíos presentes y futuros para hacernos cargo de las profundas transformaciones que tenemos en materia de Clean Tech, para la Transición Energética de Chile y el mundo”, concluye Navarro.