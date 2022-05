La transformación sociológica detrás del trabajo remoto

Cristián “Ritalín” León es publicista, bloguero, charlista, fundador de la agencia creativa y consultora marketing y branding RTLN Full Stack Marketing. Además es CEO de Human Connections Media para Chile y Perú. Su podcast de Marketing “Ritacast” ya va en su tercera temporada y es uno de los más escuchados de la región. Los efectos de la pandemia ha sido uno de los fenómenos más analizados por el experto.

-¿En qué estamos hoy en materia de flexibilidad laboral en Chile luego de 2 años de pandemia?

Desde mi experiencia, conversando con gente de la industria publicitaria, creo que ya entendimos lo bien que hace el trabajo remoto para una mejor calidad de vida. Muchos de mis amigos dueños de agencia o productoras simplemente cerraron sus oficinas; y mandaron los computadores a las casas.

Yo, que comencé mi agencia RTLN en este formato, sólo me junto con mi equipo para producciones y fundamentalmente para generar lazos. Salir a comer. Conversar fuera de pega. En el día a día, este nuevo formato híbrido le da a las reuniones más sentido, la gente tiene un mejor balance vida-trabajo y eso, al final del día, significa producir mejor. Por el lado de los clientes también veo que el formato híbrido llegó para quedarse. Y que trabajar por objetivos y no andar “calentando asientos” es un mejor negocio para todos.

-¿Cuál sería el mejor modelo de trabajo en nuestro país, esto aplica para todas las áreas?

Claramente en el Marketing y las industrias creativas en general, el formato remoto es una maravilla. Te “desbloquea” talentos globales; y a ti como creativo también te da la oportunidad de explorar nuevos partnerships y nuevos proyectos más allá de tus fronteras. Hace poco me preguntaba lo mismo respecto a otras industrias y labores; y el consenso es que el formato híbrido es el ideal. Aunque, insisto: en industrias creativas, las oficinas -y hasta los coworks- ya van de salida.

-¿Cuáles han sido los principales beneficios/desafíos de la modalidad en que trabajas?

En mi caso, lo separaría en dos: a nivel personal, realmente me da la oportunidad de disfrutar más. Estar más con mis hijos, ordenar mi semana -ahora mismo vengo llegando de Buenos Aires de visita a mi hijo mayor; y la verdad con mi Tablet funcioné perfecto por 2 días-, y poder darme el lujo de irme al sur por 2 semanas con la familia mientras yo trabajo como si nada. Mi oficina es mi Mac, mi Tablet, mi micrófono y mi celular.

Por otro lado, en mi rol de dueño de mi agencia creativa, poder armar equipos “sin grasa”; realmente diseñados para los proyectos y clientes que tengo, es una maravilla. Porque a mi equipo también le da la oportunidad de trabajar en otros proyectos, con otros países e industrias. Un equipo distribuido -más que remoto-, permite diseñar realmente el formato “boutique” como tiene que ser. Perfiles a la medida como nunca antes. Pero claro, el gran tema -y para eso les recomiendo leer a Matt Mullenweg, creador de Wordpress, de quien he hablado harto en mi podcast (https://bit.ly/ritacast29), los que partieron el formato “distribuido” entendieron rápidamente que el problema no es encontrar el talento, sino cómo crear una cultura corporativa cuando ni siquiera estás físicamente con tu equipo.

Y uno de los grandes tips que he leído últimamente, lo da Simon Sinek, cuando dice que la confianza de los equipos es eso que pasa entre reuniones. Y en zoom no existe. ¿Entonces? Hay que diseñar los espacios. Las instancias. Salir a comer o celebrar cumpleaños ya se vuelve algo realmente vital para tu compañía, si quieres equipos cohesionados.

-¿Cómo se recluta un equipo como el que tienes y cómo se trabaja con ellos a distancia?

La verdad siempre, trabajando en mi agencia o antes en McCann, aprendí que hay que partir de arriba hacia abajo. Y suelo tener en mi equipo directo mucha gente con la que ya trabajé antes. Y ellos, a su vez, tienen gente que conocían de antes también. Si busco duplas, trato de que se conozcan de antes. Y si bien trabajamos con ilustradores de Lima, diseñadores de Barcelona y locutoras de México (la agencia de medios que lidero para Chile y Perú, Human Connections Media, trabaja constantemente con los equipos de México y Argentina)… Pero para proyectos de largo aliento, la vuelta corta al buscar ese “fit cultural” es intentar trabajar con gente que se conoce de antes. Y si no, nos juntamos, nos conocemos y buscamos esa conexión.

Lo que “los digitales” no conseguimos hacer en 10 años, la pandemia lo hizo en 8 meses. Y esa aceleración digital es sociológica, no tecnológica. El trabajo remoto no significa perder el control de tu equipo. Es darle a tu equipo mejor calidad de vida; reuniones realmente productivas; y la capacidad de abrir tu portafolio de talentos hasta el infinito y más allá. Pero hay que ser conscientes en que el cambio de paradigmas pone el acento en los liderazgos: el fit cultural y las jefaturas que no anden mirando el reloj, sino que inspirando y mentoreando.