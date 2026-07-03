Los equipos de las AGF encargadas de gestionar las carteras de inversión del Fondo Autónomo de Protección Previsional
Bci Asset Management y Santander Asset Management detallaron quiénes serán los responsables de administrar los recursos del FAPP.
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Siete administradoras presentaron ofertas para quedarse con la gestión de las carteras de inversión del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), pero solo dos lograron la adjudicación.
Mientras que Bci Asset Management se hizo de la cartera de renta fija nacional de corto plazo, Santander Asset Management se adjudicó el mandato de renta fija nacional de largo plazo.
De hecho, el 3 de julio, el fondo comunicó que ya se traspasaron los recursos a ambas gestoras desde la Tesorería General de la República (TGR), hasta entonces, organismo que estuvo encargado de la administración de dichos activos.
Previo al resultado de la licitación, informado el 12 de junio, el director ejecutivo del FAPP, Sergio Soto, señaló en entrevista con DF que uno de los criterios para adjudicar las carteras serían los equipos de las AGF participantes.
Juan Camilo Guzmán, head de Renta Fija Santander Asset Management. Fabiola Berly, portfolio manager senior de Renta Fija Nacional de Santander Asset Management. Claudia Torres, gerenta general de BCI Asset Management. Roberto de la Carrera, Gerente comercial de BCI Asset Management.
El equipo de Bci AM
Bci Asset Management se quedó con el mandato de renta fija de corto plazo, cuyo objetivo es mantener los recursos y garantizar la liquidez operacional del FAPP para que este pueda financiar los beneficios del Seguro Social de manera mensual.
“Nuestro objetivo al participar en la licitación del FAPP fue principalmente, competir en una de las instancias institucionales más exigentes del mercado actual y poner a prueba nuestro modelo especialista”, dijo la AGF.
El equipo encargado de administrar los recursos del FAPP, señaló la gestora a DF, está encabezado por la gerenta general, la ingeniera comercial de la Universidad Católica, Claudia Torres, quien está secundada por el gerente comercial e ingeniero de la Universidad Diego Portales, Roberto de la Carrera. Ambos cuentan con 24 y 30 años de experiencia en estrategia licitada, respectivamente.
También se encuentran en ese grupo el subgerente de gestión de patrimonio, el ingeniero comercial de la Universidad Gabriela Mistral, Juan Pablo Zahr; y el client portafolio manager, el ingeniero civil industrial, Carlos Streeter, quien, entre otros cargos, tuvo un paso por AFP Habitat como analista de renta variable. Ambos, con más de 20 años de experiencia en el mercado.
Terminan de integrar el equipo el jefe de estrategia de administración de cartera, el ingeniero civil industrial, Daniel Aguilera; los portfolio managers de administración de cartera, el técnico financiero, Mauricio Castro, y la ingeniera comercial, Muriel Trujillo; y el operador de mesa de dinero de gestión de patrimonios, el ingeniero comercial, Pablo Risco.
“Gestionar el patrimonio de clientes más sofisticados requiere mucho más que ofrecer un buen producto financiero; exige construir estrategias de inversión a la medida diseñadas por especialistas. Por ello, en Bci Asset Management hemos consolidado una unidad de Mandatos de Administración de Cartera totalmente independiente y segregada de nuestro negocio de fondos mutuos”, indicó la gestora.
El 3 de julio, el Fondo Autónomo de Protección Previsional comunicó que ya se traspasaron los recursos a ambas gestoras desde la Tesorería General de la República, organismo que tuvo a cargo su gestión.
Los líderes de Santander Asset Management
Por su parte, Santander Asset Management se adjudicó el mandato de renta fija de largo plazo, que busca tener rentabilidad real de largo plazo, lo que se ajusta a la naturaleza intergeneracional del FAPP.
“La adjudicación de uno de los mandatos constituye un importante reconocimiento a las capacidades técnicas, los procesos de inversión y la trayectoria que Santander Asset Management ha construido durante décadas administrando recursos de terceros”, indicó la gestora.
El equipo a cargo de administrar los recursos del FAPP, detalló la firma a DF, está encabezado por el head de renta fija, el economista de la Universidad de los Andes de Colombia, Juan Camilo Guzmán, con más de 25 años de experiencia en el mercado financiero.
También, lidera la estrategia la portfolio manager senior de renta fija nacional, la ingeniera comercial de la Universidad de Chile, Fabiola Berly, quien, además, posee una certificación CFA y cuenta con un paso por BanChile Inversiones.
“La gestión del mandato se apoya en la plataforma de inversiones de Santander Asset Management, integrada por profesionales especializados en renta fija, renta variable, asignación de activos, economía, manejo de riesgo y operaciones. No existe un equipo exclusivo para el FAPP; por el contrario, el mandato se beneficia de las capacidades de una estructura de inversión consolidada que comparte conocimiento, herramientas y procesos entre los distintos fondos y mandatos administrados por la AGF”, puntualizó la gestora de Santander.
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