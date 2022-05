Pese a emitir 425 millones de monedas nuevas Banco Central advierte déficit por falta de circulación

A pesar de que las restricciones sanitarias por el Covid-19 son cada vez menores, sumado a la reapertura de los sectores económicos, aún persiste un problema: la falta de circulación de monedas.

En el marco de la publicación de su memoria 2021, el Banco Central detalló que el año pasado se emitieron 425 millones de monedas adicionales en circulación respecto a 2020, llegando a un universo de 9.240 millones de unidades.

“Tener las monedas en la casa hace que se desvalorice el dinero en el tiempo y es un tema de educación que queremos enfocar, sobre todo con la inflación que estamos enfrentando”, indica la gerente de estudios de la CNC, Bernardita Silva.

El instituto emisor recordó que “una de las consecuencias de los cierres y confinamientos derivados de las cuarentenas fue la menor circulación de monedas dentro del circuito habitual del efectivo. Esto provocó una disminución drástica tanto de los inventarios y excedentes de monedas de los bancos comerciales, como los del Banco Central”.

Para hacer frente a esta crisis, el Central instruyó la fabricación extraordinaria de monedas entre 2020 y 2021. No obstante, reconoció que “aún así, el déficit por la falta de circulación continuó, ya que la emisión de monedas nuevas no garantiza una solución cuando estas no circulan, considerando que una misma moneda cambia de manos muchas veces a lo largo de su vida útil”.

Por ello, planteó que, si las monedas emitidas no retoman su flujo natural de circulación y se quedan estancadas, el problema seguirá prevaleciendo.

Agregó que la escasez de monedas en circulación ha afectado a grupos de la sociedad que son dependientes del efectivo como medio de pago. Principalmente son personas no bancarizadas, familias de bajos ingresos, que viven en zonas más apartadas, los pequeños comercios y ferias libres que no cuentan con el soporte tecnológico o la conectividad para realizar transacciones electrónicas en sus pagos.

Debido a la menor circulación de monedas, Banco Central concentró parte de sus esfuerzos a través de su la Caja de Atención de Público, promoviendo el cambio de billetes por monedas al público, principalmente a comerciantes minoristas.

Durante 2021, pasaron por esta caja un total de 12.158 personas por sencilleo de monedas y se entregaron 6.222.400 unidades de monedas de distintas denominaciones, equivalentes a $ 1.252 millones. La moneda más solicitada fue la de $ 100.

En busca de las monedas de $ 100 y $ 500...

Ante esta problemática el Central conformó el año pasado una mesa de trabajo que la integra la Asociación de Bancos (Abif), la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Caja Los Héroes, Walmart y Cencosud.

La gerente de estudios de la CNC, Bernardita Silva, comentó a DF que “con la apertura y la normalización de los comercios de a poco ha ido aumentando el flujo de la circulación, pero todavía estamos con una demanda de monedas mayor a períodos pre-pandemia”.

Desde Walmart indicaron que “durante la crisis sanitaria hemos visto una disminución del dinero en efectivo circulante, y muy especialmente de monedas. Por ejemplo, de octubre de 2020 a la fecha hemos recibido entre un 60% y un 70% menos de monedas en comparación a un año normal o previo a la pandemia”.

La cadena de supermercados implementó una serie de campañas para apoyar la recaudación de monedas. Incluso, dispusieron para el público máquinas recaudadoras de monedas en algunas tiendas.

Silva especificó que “si bien la demanda estuvo mucho más alta el año pasado, todavía estamos con niveles importantes de demanda por monedas, sobre todo de $ 500 y $ 100”.

Desde CNC continúan trabajando con todos los actores involucrados y uno de los focos que destacarán próximamente en las campañas de difusión es el negativo efecto de tener las monedas en la casa. “Hace que se desvalorice el dinero en el tiempo y es un tema de educación que queremos enfocar, sobre todo con la inflación que estamos enfrentando”, añadió Silva.

Pagos electrónicos

Desde la Abif puntualizaron que “desde hace muchos años el mundo ha avanzado en el desarrollo y uso de medios de pago bancarios, como el uso de tarjetas, reemplazando la necesidad de billetes y monedas y llegando a casos como Noruega y Suecia donde es virtualmente imposible realizar pagos en efectivo”.

El gremio indicó que “si bien la pandemia aceleró el uso de los medios de pago bancarios, aún queda mucho por hacer para alcanzar a una mayor cantidad de hogares, especialmente desde políticas públicas, como corregir la Ley de Responsabilidad ante Fraudes, cuyo estándar probatorio inhibe una mayor masificación de estos medios”.