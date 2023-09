Acción de startup Instacart se dispara 43% en primer día de cotizaciones tras su exitosa apertura a bolsa

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El precio de las acciones de Instacart, una startup de reparto online de comestibles, saltaron hasta 43% en su debut en bolsa, agregando impulso a un repunte de las Ofertas Públicas Iniciales (OPI) que comenzó la semana pasada con la cotización del fabricante de chips Arm.

Los títulos de la empresa abrieron este martes a US$ 42 después de colocarse a US$ 30, en la parte superior del rango esperado, y recaudando US$ 660 millones en la cuarta mayor OPI del año en EEUU. Las acciones subían 31% a US$ 39,21 a la 1:00 PM en Nueva York, lo que otorgaba a la empresa con sede en San Francisco un valor de mercado de US$ 10.900 millones. El avalúo aumenta a US$ 13 mil millones sobre una base totalmente diluida.

Se trata de una fuerte caída respecto de los US$ 39 mil millones a los que fue valorada tras en una ronda de financiación en 2021, cuando su negocio estaba en auge debido a los cierres por la pandemia, pero aún así la sitúa como una de las empresas más grandes en abrirse a bolsa este año.

La cotización de Instacart, combinada con la de Arm, está brindando a los mercados de capital accionario un alivio muy necesario después de la sequía más larga desde 2009 en lo más profundo de la crisis financiera y su debut comercial podría abrir el mercado a otras empresas.

Apoyo de inversionistas

Siguiendo el ejemplo de Arm, Instacart reunió a grandes inversores para respaldar su cotización. PepsiCo está comprando US$ 175 millones en acciones convertibles preferentes de Instacart. También ha reclutado al Norges Bank de Noruega, TCV, Sequoia, D1 Capital Partners LP y Valiant Capital Management como inversores fundamentales que podrían adquirir hasta 60% de las acciones, según su prospecto.

Los mayores inversores de Instacart incluyen a Sequoia Capital y D1 Capital Partners, según el documento. Otros inversores han incluido Tiger Global Management y Coatue Management, según PitchBook.

La OPI fue dirigida por Goldman Sachs y JPMorgan Chase, y también participan Bank of America, Barclays y Citigroup, junto a otros 15 suscriptores.

Las acciones de la empresa cotizan en el Nasdaq Global Select Market con el símbolo CART.