Arm, de SoftBank, se dispara un 18% en su debut bursátil para una valoración de US$ 60.000 millones

Las acciones de Arm Holdings, de SoftBank, abrieron el jueves un 18% por sobre su precio de oferta en su debut en el Nasdaq, dando al diseñador de chips una valoración de casi 60.000 millones de dólares en su regreso a los mercados después de siete años.

Sus acciones abrieron a US$ 56,10 por American Depositary Share, frente al precio de la oferta pública inicial (OPI) de US$ 51, y ampliaron las ganancias de forma constante hasta US$ 60, en una señal de confianza para otras empresas que planean cotizar en bolsa.