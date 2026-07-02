De “vitrineo” de gestoras a equipo interno: la estrategia de Vinci Compass para potenciar activos alternativos locales
Estaría buscando aumentar su presencia en el mercado privado chileno. Si bien sondeó la compra de alguna AGF especializada, en paralelo avanza en el refuerzo de su plataforma.
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Una estrategia para fortalecer su presencia en activos alternativos en Chile impulsa la gestora latinoamericana Vinci Compass, que nació de la fusión de Compass Group -ligada a José Manuel Balbontín y Jaime de la Barra- y la brasileña Vinci Partners.
La AGF administra más de US$ 3.700 millones en el país al cierre de 2025 y, desde hace poco más de un año, explora alternativas para apostar por el mercado privado local.
El interés quedó reflejado en su última memoria, donde, al referirse a su controlador Vinci Partners, la firma afirmó contar con “oportunidades vinculadas al plan de nuevos fondos y estrategias en la clase de activos alternativos locales”.
La estrategia pasó desde sondeos para eventuales adquisiciones al fortalecimiento de su equipo interno.
Tocando la puerta
Fuentes de la industria señalaron que Vinci Compass ha sondeado un plan de crecimiento inorgánico en el segmento. Según socios de distintas firmas consultados por DF, la gestora habría contactado al menos a cinco AGF especializadas en activos alternativos locales para explorar potenciales fusiones o adquisiciones.
“Han tocado la puerta de todo el mercado”, afirmó un conocedor del “vitrineo” realizado por la firma durante el último año.
Pese a los acercamientos, en la industria descartan preliminarmente una operación en curso entre Vinci Compass y alguna administradora local.
Refuerzo interno
Lo que sí han concretado es la creación de un equipo para explorar oportunidades en los activos alternativos.
El primer foco fue la deuda privada. En octubre fichó desde Moneda Patria a Andrés Eyzaguirre, como head de Crédito Chile y gestor de cartera de renta fija.
Consultada por DF, Vinci Compass señaló que el ejecutivo “se incorpora para liderar el desarrollo de la estrategia de Crédito Privado en Chile” y fortalecer “las capacidades locales de creación y ejecución”, junto a su plataforma regional.
El trabajo ya tuvo su primer resultado. A mediados de junio, la AGF lanzó “Crédito Chile”, su primer fondo dedicado a deuda privada local que invertirá en préstamos para empresas medianas, “permitiendo a los inversionistas acceder a los beneficios y al premio por iliquidez característicos de la deuda privada chilena”, destacó.
Expandir su presencia inmobiliaria más allá de la renta residencial, donde concentra sus cuatro fondos de bienes raíces, sería otro de los focos.
Uno de los pasos fue incorporar a un analista de inversiones de CCLA - joint venture con CIM Group enfocado en renta residencial- como asesor inmobiliario, centrado en activos comerciales, logística e infraestructura.
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