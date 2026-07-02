IPSA cerró el primer semestre con menor alza en la región, arrastrado por bajo crecimiento económico

El selectivo chileno subió 3,42% entre enero y junio. Mientras que la bolsa peruana lo hizo en un 33%.

La Bolsa de Santiago cerró el primer semestre con un balance que no alcanza para celebrar. Si bien, el S&P IPSA acumuló un alza en moneda local de 3,42% en los primeros seis meses del año, anotó su peor desempeño para ese período desde 2020.

El contraste con 2025 también marca el cambio de tono. A estas alturas del año pasado, el indicador acumulaba un avance de 22,91%, apoyado por un mayor apetito por riesgo y por flujos que habían favorecido a la renta variable chilena. Esta vez, en cambio, no logró seguirle el ritmo al resto de la región.

El rezago se hace evidente al compararlo con sus pares de América Latina: El MSCI Nuam Perú trepó 32,9%, mientras que el S&P Colcap de Colombia avanzó 12,51%.

Más atrás se ubicaron las bolsas de Brasil (Bovespa) con un alza de 6,76%; México (BMV) se expandió 5,84%; y Argentina (Merval) con 3,83%.

Para el presidente de la corredora de bolsa de BTG Pactual, Hugo Rubio, los movimientos regionales del trimestre estuvieron ligados al escenario político y al conflicto en Medio Oriente. Los mercados que mejor rindieron fueron Perú y Colombia, “donde los presidentes electos (Abelardo de la Espriella y Keiko Fujimori) son más amigables para la perspectiva de los mercados financieros”.

Datos económicos

En Chile, en cambio, pese a que también hubo un cambio de gobierno, la explicación pasa más por el frente económico. “Parte del desempeño tiene que ver con datos económicos que no han sido nada extraordinarios y con finanzas fiscales que se han publicado que no son óptimas”, sostuvo.

Ese menor entusiasmo también se reflejó en el tipo de cambio que a raíz del conflicto entre Estados Unidos e Irán, el peso llegó a cotizar cerca de $ 870 a mitad del trimestre.

Rubio advirtió además que el IPSA esconde movimientos de acciones con drivers menos ligados a la economía local y que explican el crecimiento, pero no como se hubiera esperado. Entre ellos mencionó el rebote de SQM por el auge de la electromovilidad, el avance de Latam por la baja del petróleo y la recompra de acciones de Enel Américas que, pese a que está listada en la bolsa, sus operaciones no destacan acá.

Sin esos efectos puntuales, dijo, “el desempeño del mercado chileno sí ha decepcionado”.