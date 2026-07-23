IPSA cierra con caídas, en línea con la baja en Wall Street por escalada en Medio Oriente, salto del petróleo y desplomes de Alphabet y Tesla
El selectivo local cayó a 10.931,82 puntos, arrastrado por la crisis entre EEUU e Irán, que llevó al Brent sobre los US$ 100 y depreció al peso. En Wall Street, las acciones de Alphabet bajó 7 % y Tesla se desplomó 15%.
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La Bolsa de Santiago profundizó sus pérdidas este jueves, y cerró la sesión en terreno negativo. El S&P IPSA bajó 0,87% a 10.913,82 puntos, en un ambiente de mayor aversión al riesgo a nivel global.
En medio de las caídas, Enteldestacó como la principal alza del índice, con un avance de 0,72%, en momentos en que el conflicto en Medio Oriente se reactiva elevando al dólar-peso hasta los $ 947.
En Wall Street, el Dow Jones cayó 0,97%, el S&P 500 retrocede 1,21% y el Nasdaq Composite pierde 2,15%. En Europa, el Dax alemán cerró con caídas de 1,56% y el Cac 40 francés retrocedió 1,64%. En Asia, el Nikkei japonés cerró con un alza de 0,46%, mientras el Kospi surcoreano se mantiene con un salto de 4,4%, impulsado por semiconductores y memoria.
El deterioro del escenario en Medio Oriente presiona a los mercados. Los rebeldes hutíes atacaron dos buques petroleros sauditas en el estrecho de Bab al-Mandab, en el Mar Rojo, lo que impulsó un salto de más de 6% en el petróleo.
El Brent cruzó los US$ 100,25 por primera vez desde el 26 de mayo, mientras el WTI avanzó sobre 6% hasta los US$ 92 por barril, su mayor nivel desde el 11 de junio. Lo que ha presionado el dólar al alza.
El Presidente Donald Trump además amenazó con intensificar los ataques contra Irán. "Desde este punto en adelante, cada vez que la República Islámica de Irán dispare contra un barco en el estrecho de Ormuz, ya sea con misil, cohete, dron o cualquier otro dispositivo o arma, Estados Unidos bombardeará y destruirá un puente o una planta de energía, incluyendo aquellos ubicados cerca o en la capital, Teherán", escribió en Truth Social.
La tensión también se refleja en la renta fija, donde la tasa del bono del Tesoro a 10 años alcanzó su nivel más alto desde enero de 2025.
Sobre el impacto en los mercados, el jefe de estrategia de Renta Variable de Vector Capital, Horge Tolosa explicó que "con un petróleo acercándose a los 100 dólares, ha derivado en que, por ejemplo, los bonos en Estados Unidos, sobre todo el bono a 30 años, se vería ubicado en un margen entre el 4,9% al 5%, y hoy día estemos más cercana al 5,2%", lo que alimenta expectativas de que la inflación de corto plazo podría incentivar nuevas alzas de tasas de la Reserva Federal.
Y agrego: "Si hay un cambio contrario, es decir, un escenario en que se reinstalen nuevamente las conversaciones... significa una menor percepción de riesgo, un incentivo a que la inflación podría disminuir sin la presión del petróleo, y el dólar podría ajustarse a la baja".
A esto se suman los resultados corporativos. Las acciones de Alphabet caían cerca de 7% pese a superar la expectaitvas del mercado, caían con fuerza, luego que la matriz de Google elevara su proyección de gasto de capital para 2026 a hasta US$ 205.000 millones, pese a un flujo de caja negativo de US$5.900 millones en el segundo trimestre por su inversión en infraestructura de IA.
Tesla, por su parte, se desplomó un 15% tras un fuerte desempeño bajo lo esperado y gastos operativos que crecieron más rápido que sus ingresos. En conferencia con inversionistas, Elon Musk defendió el nivel agresivo de inversión en IA de la compañía.
Esta tarde, Intel y SAP reportan resultados tras el cierre de la sesión. PG&E y Lockheed Martin destacan en la agenda previo a la apertura.
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