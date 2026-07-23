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IPSA cierra con caídas, en línea con la baja en Wall Street por escalada en Medio Oriente, salto del petróleo y desplomes de Alphabet y Tesla

El selectivo local cayó a 10.931,82 puntos, arrastrado por la crisis entre EEUU e Irán, que llevó al Brent sobre los US$ 100 y depreció al peso. En Wall Street, las acciones de Alphabet bajó 7 % y Tesla se desplomó 15%.

Por: José Tomás Rodríguez

Publicado: Jueves 23 de julio de 2026 a las 17:00 hrs.

Bolsa chilena Wall Street guerra petróleo José Tomás Rodríguez
<p>IPSA cierra con caídas, en línea con la baja en Wall Street por escalada en Medio Oriente, salto del petróleo y desplomes de Alphabet y Tesla</p>

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