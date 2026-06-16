SpaceX extiende su rally y apunta a superar a Amazon en valor de mercado tras su histórica apertura en bolsa

El valor de mercado de SpaceX, con sede en Texas, ha aumentado en más de US$ 750.000 millones desde que su salida a bolsa se fijó en US$ 135 por acción. (Foto: Reuters)

La acción de la compañía de Elon Musk subía un 10,1%, a US$ 211,8, en las operaciones previas a la apertura del martes.

Las acciones de SpaceX, de Elon Musk, subían más de un 10% en las operaciones previas a la apertura del martes, lo que dejaba a la compañía en camino de superar a Amazon.com en valor de mercado y convertirse en la quinta mayor empresa del mundo, mientras prolongaba el repunte posterior a su histórica salida a bolsa.

La acción, que se disparó más de un 19% el lunes, subía en el momento de elaboración de este artículo un 10,1%, a US$ 211,8, lo que otorgaba a la empresa una capitalización bursátil de casi US$ 2,8 billones si las ganancias se mantienen.

Amazon estaba valorada en US$ 2,66 billones.

Acciones de SpaceX por más de US$ 1.160 millones habían cambiado de manos hasta las 0814 GMT, varias veces los volúmenes de negociación combinados de Nvidia, Microsoft, Tesla y Apple.

El repunte se produjo cuando SpaceX anunció un acuerdo de US$ 60.000 millones para adquirir Anysphere, la empresa creadora de la aplicación de programación con IA Cursor.

El valor de mercado de SpaceX, con sede en Texas, ha aumentado en más de US$ 750.000 millones desde su salida a bolsa, cuyo precio se fijó en US$ 135 por acción, alcanzando los US$ 2,53 billones al cierre del lunes.