Bitcoin registra su racha de alzas más larga desde mayo y supera el nivel de US$ 44 mil

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El bitcoin cotizaba cerca de los US$ 44 mil después de registrar su racha alcista más larga desde mayo, un repunte impulsado en parte por las expectativas de una política monetaria más flexible.

El mayor activo digital del mundo por valor de mercado subió durante seis días hasta el martes, con lo que avanzó cerca de 16% hasta un máximo de US$ 44.491, antes de ceder algunas ganancias. Su repunte de 2023 desde el desplome de las criptomonedas del año pasado ahora se sitúa en un 163%.

El bitcoin ha subido casi 80% desde mediados de septiembre, un repunte que lo hizo superar los niveles de US$ 30 mil y US$ 40 mil en una rápida sucesión. Junto con las apuestas de que la Reserva Federal podría comenzar a recortar las tasas de interés el próximo año, su aumento también se ha visto fomentado por las especulaciones de que Estados Unidos podría estar cerca de autorizar el primer Fondo Transado en Bolsa (ETF, sigla en inglés) spot de bitcoins.

BlackRock presentó en junio una solicitud ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, sigla en inglés) para lanzar un producto de este tipo, lo que sugiere que las criptomonedas pronto podrían aumentar su atractivo como clase de activo.

Por ahora, el impulso del bitcoin eclipsa las preocupaciones de que el avance haya sido exagerado. Monedas virtuales más pequeñas como avalanche y dogecoin también han avanzado.

El bitcoin cotizaba a US$ 44.004 a las 10:07 AM en Londres. En noviembre de 2021, alcanzó un máximo cercano a los US$ 69 mil.