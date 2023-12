Bitcoin supera los US$ 42 mil a medida que el rally de las criptomonedas gana fuerza

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El bitcoin superó los US$ 42 mil a medida que la frenética especulación con las criptomonedas se acelera, extendiendo el mayor repunte del token digital a más de 150% este año.

La mayor criptomoneda del mundo por valor de mercado subió hasta 6,1% para alcanzar los US$ 42.144 a las 11:00 AM de este lunes en Londres. El bitcoin estuvo por última vez en estos niveles en abril de 2022, antes del colapso de la stablecoin TerraUSD que precipitó una caída de US$ 2 billones (millones de millones) en activos digitales. Ahora la divisa está en camino de lograr su mayor ganancia anual desde 2020.

Los tokens más pequeños como Ether y Dogecoin, el favorito de los memes, también subieron. Bitcoin Cash saltó 11% y un indicador de las 100 principales criptomonedas ganó más de 5%. El amplio avance de las criptomonedas se produjo incluso cuando los mercados bursátiles estaban mixtos, con los índices de referencia en China y Hong Kong cayendo.

Los inversores están cada vez más convencidos de que la Reserva Federal ha terminado con los aumentos de tasas de interés a medida que la inflación se enfría, centrando la atención en el probable alcance de las reducciones de tipos el próximo año. El cambio de contexto ha impulsado un repunte en los mercados globales y ha reavivado el interés especulativo en los activos digitales.

"El bitcoin sigue estando respaldado por el optimismo en torno a la aprobación por parte de la SEC de un ETF (fondo transado en bolsa, sigla en inglés) y recortes de tipos de la Fed en 2024", escribió en una nota Tony Sycamore, analista de mercado de IG Australia Pty. Los patrones de los gráficos técnicos apuntan a US$ 42.330 como el siguiente nivel a tener en cuenta, añadió.

La industria de las criptomonedas también está esperando el resultado de las solicitudes de empresas como BlackRock para iniciar los primeros ETF de bitcoin al contado en EEUU. Bloomberg Intelligence espera que un serie de estos productos obtenga la aprobación de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, sigla en inglés) en enero.