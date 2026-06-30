Tras reestructuración en gestión patrimonial: socio deja LarrainVial y lanza firma de asesoría de inversiones

Hasta principios de abril, Cristián Cardone se desempeñaba como director de wealth management del grupo financiero.

El último de los ejecutivos salientes en la reestructuración del área de gestión patrimonial de LarrainVial ya definió su futuro.

A inicios de abril, la firma reveló la salida del gerente general de wealth management y socio de la matriz, Gonzalo Córdova, tras 24 años en la compañía, además de los directores del área que lo apoyaban, Cristián Cardone y Sebastián Wenz, quienes también fueron socios. La posta fue asumida por el antes gerente de regiones de la unidad, Diego Lecaros, y el exCEO del multifamily Alcalá, Gonzalo Silva.

Tanto Cardone como Wenz aterrizaron en filiales del grupo: el primero, como gerente general de la plataforma de asesores Lakpa -de la que LarrainVial posee el 50%-; y el segundo, como CEO de la gestora de fondos LarrainVial Activos.

Y ahora, a casi cuatro meses del anuncio, Cardone reveló al mercado su nuevo destino. Este martes, a través de su cuenta de LinkedIn, el ejecutivo anunció que dejó las filas de LarrainVial para fundar su propia firma de asesoría a patrimonios: Cardone Capital Partners.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

“Nuestra convicción va más allá del retorno: creemos en una gestión patrimonial verdaderamente integral, donde coordinamos a todos los especialistas relevantes para que trabajen alineados con los objetivos de cada familia”, definió la nueva casa asesora en su sitio web.

La firma ofrece los servicios de gestión de inversiones, family office -la “administración integral de la vida financiera y personal de una familia”, aseguró la compañía- y una línea de productos para fundaciones y endowments, ya sea como equipo de inversiones externo o asesoría.

Por su lado, Cardonde sostuvo en su LinkedIn que “he decidido emprender una nueva etapa con la creación de Cardone Capital Partners, con la convicción de que la confianza, una mirada de largo plazo y la alineación de intereses deben estar en el centro de cada decisión”.

“Inicio este nuevo proyecto con entusiasmo y con un profundo sentido de responsabilidad, agradecido por el camino recorrido e ilusionado por todo lo que está por venir”, añadió.