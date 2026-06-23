Exgerente general de gestión patrimonial de LarrainVial aterriza como CEO de plataforma de asesores Lakpa
Gonzalo Córdova anunció su aterrizaje en la fintech.
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Fue a comienzos de abril cuando LarrainVial anunció a sus trabajadores un cambio en la alta cúpula de su negocio de gestión patrimonial.
La firma reveló la salida del gerente general de wealth management y socio de la matriz, Gonzalo Córdova, tras 24 años en la compañía, además de los directores del área que lo apoyaban y también socios, Cristián Cardone y Sebastián Wenz. Los tres ejecutivos dejaron sus cargos pero serían reubicados dentro del grupo.
A casi cuatro meses del anuncio, Córdova ya encontró su nuevo espacio al interior del ecosistema de gestión patrimonial de LarrainVial. Este martes, a través de su cuenta de LinkedIn, el ejecutivo anunció que aterrizó como gerente general de la plataforma de asesores financieros Lakpa.
La fintech, que agrupa a más de 250 asesores independientes en Chile y casi 100 en México, es en un 50% de LarrainVial, mientras que el resto de la propiedad se encuentra en mano de sus fundadores Matías Correa, Diego Tirado y Rodrigo Arriagada.
“Me motiva llegar a un proyecto que está transformando la forma de hacer wealth management, conectando a asesores independientes, tecnología y una arquitectura abierta para entregar una mejor experiencia a los clientes”, escribió Córdova en su LinkedIn.
El nuevo CEO de la firma destacó que “es una gran oportunidad para trabajar con un equipo joven, talentoso y con una enorme pasión por innovar y hacer las cosas de manera diferente”
Nuevos cargos
La posta de Córdova, Wenz y Cardone en dirección de gestión patrimonial fue asumida por el antes gerente de regiones de la unidad, Diego Lecaros, y el exCEO del multifamily Alcalá, Gonzalo Silva.
En tanto, Wenz fue reubicado al interior del grupo como gerente general de la administradora de fondos LarrainVial Activos. Para Cardone, por su parte, aún no se ha informado públicamente su nuevo destino.
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