Los factores que ve el mercado para que el IPSA despegue de los 11.000 puntos

Analistas esperan la recuperación del litio, una tregua duradera en Medio Oriente y la aprobación de la Ley de Reconstrucción.

Hace un año, el IPSA parecía imbatible y se lucía frente a sus pares de la región mostrando alza de 22,5% entre enero y julio de 2025, es decir, unos 1.500 puntos de crecimiento.

Sin embargo, en igual lapso de 2026 la ganancia es de 4,7% -cerca de 500 puntos- y el índice lleva tres meses moviéndose entre los 10.800 y los 11.000 puntos, lejos del récord de 11.721 unidades que anotó el 28 de enero.

El gerente de research de renta variable de Credicorp Capital, Rodrigo Godoy, explicó a DF que el principal factor que tiene frenado al IPSA en los 11.000 puntos es la caída de la acción SQM-B -que tiene una gran ponderación en el índice-, que, a su vez, se ha visto afectada por un menor precio del litio.

El segundo elemento proviene desde Medio Oriente. Para el gerente de estudios de Renta 4, Guillermo Araya, el petróleo Brent es el principal catalizador -positivo o negativo- del IPSA desde que estalló la guerra entre Estados Unidos e Irán en febrero. Tras la tregua de junio, que llevó el crudo a US$ 71 el barril, “la paz es frágil y se han reavivado las escaramuzas”, afirmó.

Ahora bien, con el Brent de vuelta en US$ 91,5 el barril, Godoy agregó que el repunte del petróleo, sumado al fenómeno climático de "El Niño", reinstaló dudas sobre la inflación y elevó las tasas largas chilenas en unos 20 puntos base.

LarrainVial apunta a la misma dirección: "Al descomponer el desempeño del IPSA, se observa que dos de sus principales detractores han sido la depreciación del peso y la contracción de los múltiplos de valorización. Esto es consistente con lo que suele ocurrir en mercados emergentes: cuando las monedas se debilitan y aumenta la percepción de riesgo global, existe menos espacio para que los múltiplos continúen expandiéndose", afirmó el gerente de estrategia de renta variable de LarrainVial Research, Luis Ramos.

El tercer factor es una actividad económica que no despega. “El mercado está esperando señales más claras de una aceleración de la actividad económica”, agregó Ramos, cuyo banco recortó a 1,4% su proyección de crecimiento para 2026, aunque anticipando un repunte en el segundo semestre.

“Estimamos que la economía comenzará a ganar dinamismo durante el segundo semestre, con un crecimiento de 2,6% interanual en ese periodo, y que esa aceleración continuará en 2027, cuando proyectamos una expansión de 3,6%”, sumó.

Ley de Reconstrucción

A juicio de LarrainVial, la aprobación de la Ley de Reconstrucción podría ser el catalizador que falta para el IPSA. “Más que por el impacto inmediato de las medidas (...), su relevancia estaría en mejorar las expectativas, reactivar los animal spirits y destrabar decisiones de inversión”, sostuvo la firma.

Araya coincidió en que dos piezas de ese proyecto -la rebaja del impuesto corporativo de 27% a 23% y la exención del impuesto a la ganancia de capital- serían “un catalizador positivo para el IPSA”, junto con un eventual fin de la guerra.

Por ahora, Credicorp Capital mantiene un precio objetivo de 12.500 puntos para el IPSA hacia fin de año, condicionado a que el litio y SQM recuperen terreno y a que la Ley de Reconstrucción avance sin tropiezos en el Congreso, donde una comisión mixta o el Tribunal Constitucional podrían retrasar su promulgación.

“Con ello, sería esperable que el IPSA tome un nuevo impulso y tienda a los niveles objetivo que estimamos. Lo anterior, podría efectivamente ayudar a que el peso se fortalezca”, dijo Godoy.

Mientras tanto, Renta 4 apuntó a 11.750 puntos en su escenario base y 12.000 puntos en el optimista bajo las condiciones. Para la corredora, una eventual nueva alza en el precio internacional del petróleo, sería "traspasada nuevamente a los consumidores (sin que opere el Mepco), lo que terminaría por afectar nuevamente el consumo y el crecimiento”, cerró Araya.