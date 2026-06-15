Coeva aprueba proyecto solar con baterías Valle de las Estrellas por casi US$ 20 millones cerca de Calama

La Comisión de Evaluación Ambiental de Antofagasta aprobó la DIA de la iniciativa que contempla un parque fotovoltaico de 18 MWp, cerca de 40 mil módulos solares y conexión al Sistema Eléctrico Nacional.

La Región de Antofagasta sumó un nuevo proyecto renovable con almacenamiento. La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del Parque Fotovoltaico con Capacidad de Almacenamiento Valle de las Estrellas, iniciativa que se levantará a 8 kilómetros de Calama, en la ruta 23-CH que conecta con San Pedro de Atacama.

El proyecto, cuyo titular es Valle de las Estrellas Solar, considera una inversión cercana a US$ 20 millones y contempla la construcción y operación de una planta fotovoltaica de 18 MWp de potencia instalada, integrada por aproximadamente 40 mil módulos solares.

La energía generada podrá inyectar hasta 9 MW al Sistema Eléctrico Nacional a través de una línea eléctrica de media tensión de 4,25 kilómetros.

El componente clave del proyecto es el sistema de almacenamiento mediante baterías BESS, con una capacidad de 120 MWh. Esta infraestructura permitirá guardar energía durante las horas de mayor radiación solar y entregarla posteriormente al sistema eléctrico, lo que apunta a mejorar la estabilidad y el uso de la generación renovable.

Un proyecto fuera del límite urbano de Calama

La central se emplazará en una superficie de 35,37 hectáreas, de las cuales 29,64 hectáreas corresponderán al parque fotovoltaico. El resto estará destinado a la franja de servidumbre de la línea eléctrica y a los caminos de acceso.

Según los antecedentes ingresados al Servicio de Evaluación Ambiental, el proyecto estará fuera del límite urbano de Calama, en una zona elegida por sus condiciones de radiación solar, topografía y cercanía a infraestructura eléctrica existente.

La etapa de construcción comenzaría durante 2026 y se extendería hasta febrero de 2027, con una demanda máxima estimada de 75 trabajadores. Luego, la operación partiría en marzo de 2027 y tendría una vida útil proyectada de 40 años, hasta 2067.

Entre los compromisos voluntarios asumidos por la empresa figuran medidas de protección del patrimonio arqueológico, planes de comunicación con comunidades indígenas del área de influencia, priorización de mano de obra local calificada y la instalación de dispositivos para reducir el riesgo de colisión de aves con la línea eléctrica.

Almacenamiento toma fuerza en Antofagasta

Tras la aprobación, el seremi de Energía, Alfredo Hernández, sostuvo que “la aprobación del proyecto Parque Fotovoltaico con Capacidad de Almacenamiento Valle de las Estrellas es una muy buena noticia para la región, ya que reafirma el liderazgo de Antofagasta en el desarrollo de energías renovables y el despliegue de sistemas de almacenamiento, una tecnología clave”.

La autoridad agregó que el almacenamiento “es un habilitador fundamental de la transición energética, porque nos permite aprovechar de mejor manera la energía renovable que generamos en nuestro territorio, almacenándola para disponer de ella en aquellos momentos donde no brilla el sol o no sopla el viento, e inyectarla al sistema cuando más se necesita. De esta forma, avanzamos en el desafío de contar con energía limpia, segura y disponible las 24 horas del día”.

De acuerdo con Hernández, la Región de Antofagasta cuenta actualmente con una cartera de 13 proyectos de almacenamiento en construcción, que representan 2.257 MW de capacidad instalada y una inversión cercana a US$ 1.850 millones.

“Son iniciativas que no solo robustecen el sistema eléctrico, sino que también significan más inversión, más desarrollo, nuevas oportunidades y una mejor calidad de vida para las familias de la región”, afirmó.