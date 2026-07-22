Nueve sismos se registran en menos de 10 horas en la Región de Antofagasta

Los movimientos alcanzaron magnitudes de entre 2,7 y 4,9. El de mayor magnitud se localizó a 46 kilómetros al suroeste de San Pedro de Atacama, a 113 kilómetros de profundidad.

Nueve sismos se registraron durante la mañana y las primeras horas de la tarde de este miércoles en distintos puntos de la Región de Antofagasta, según el registro actualizado del Centro Sismológico Nacional. Los movimientos ocurrieron entre las 04:46 y las 14:15 horas, en un periodo de nueve horas y 29 minutos y alcanzaron magnitudes de entre 2,7 y 4,9.

El evento de mayor magnitud se produjo a las 13:34 horas. Su epicentro se ubicó a 46 kilómetros al suroeste de San Pedro de Atacama y tuvo una profundidad de 113 kilómetros.

Durante la mañana también se reportaron dos movimientos sobre magnitud 4. El primero ocurrió a las 07:12 horas, alcanzó una magnitud de 4,4 y se localizó a 58 kilómetros al noreste de Calama, a 124 kilómetros de profundidad.

A las 07:37 horas se registró un sismo de magnitud 4,5, con epicentro a 49 kilómetros al oeste de Socaire y una profundidad de 125 kilómetros.

Distintos puntos de la región

La actividad comenzó a las 04:46 horas con un movimiento de magnitud 3,7, localizado a 70 kilómetros al suroeste de Ollagüe y a 130 kilómetros de profundidad. A las 06:12 horas se registró otro sismo de magnitud 2,8, con epicentro a 15 kilómetros al este de Ollagüe y una profundidad de 170 kilómetros.

Posteriormente, a las 07:48 horas, ocurrió un movimiento de magnitud 2,7, localizado a 40 kilómetros al sureste de Calama y a 82 kilómetros de profundidad. A las 09:08 horas se produjo un sismo de magnitud 3,2, cuyo epicentro se ubicó a 32 kilómetros al este de Sierra Gorda, a una profundidad de 91 kilómetros.

La actividad continuó a las 10.39 horas con un evento de magnitud 2,8, localizado a 25 kilómetros al este de Ollagüe y a 173 kilómetros de profundidad.

El último movimiento incluido en el registro ocurrió a las 14:15 horas. Alcanzó una magnitud de 3,5 y se localizó a 34 kilómetros al noreste de Calama, con una profundidad de 111 kilómetros.