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Nueve sismos se registran en menos de 10 horas en la Región de Antofagasta

Los movimientos alcanzaron magnitudes de entre 2,7 y 4,9. El de mayor magnitud se localizó a 46 kilómetros al suroeste de San Pedro de Atacama, a 113 kilómetros de profundidad.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Miércoles 22 de julio de 2026 a las 15:02 hrs.

Antofagasta Sismo Temblor regiones Camila Bejarano corresponsal Zona Norte
<p>Nueve sismos se registran en menos de 10 horas en la Región de Antofagasta</p>

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