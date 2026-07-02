Proveedora minera Mafem abre sucursal en Copiapó y evalúa segunda fase de expansión en Atacama, sumando servicios de otras filiales
La empresa, que registra ventas por US$ 7 millones y un crecimiento anual cercano al 25%, habilitó una operación sobre un terreno de 5.000 m² en Copiapó. La apuesta busca acercar sus servicios de maestranza, ingeniería y reparación de componentes a faenas de Atacama, mientras evalúa sumar arriendo de equipos, grúas y camiones desde otras firmas del grupo.
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Mafem, la proveedora minera ligada al grupo que encabeza Comercializadora Mafem, de Santiago, acaba de aterrizar en Copiapó, con una inversión cercana a US$ 300 mil, para instalarse más cerca de las faenas mineras de Atacama. La firma abrió una nueva sucursal en uno de los principales polos industriales de la ciudad, en una apuesta por acortar sus tiempos de respuesta y reforzar los servicios críticos para la continuidad operacional de sus clientes.
Mafem está enfocada en soluciones industriales para la minería, con servicios de maestranza, ingeniería, fabricación y reparación de componentes, además de comercialización de equipos para faenas. Según la compañía, actualmente está presente en más de 20 faenas mineras en Chile, con operaciones en Calama, Antofagasta, Copiapó, Valparaíso, Santiago y Rancagua.
El gerente general de Mafem, Manuel Arriagada dijo a DF Regiones que la llegada a Copiapó busca dar soporte desde la propia región a clientes mineros de Atacama, sin depender solo de la operación central en Santiago.
“Aunque nuestra casa matriz está en Santiago, desde nuestros inicios hemos acompañado proyectos y operaciones en las principales zonas mineras del país, por lo que establecer una presencia permanente en la Región de Atacama era un paso natural dentro de nuestro proceso de crecimiento”, señaló.
Manuel Arriagada, gerente general de Mafem.
Detalles de la inversión
La nueva sucursal requirió una inversión cercana a US$ 300 mil y fue habilitada sobre un terreno de 5 mil metros cuadrados (m2), con un galpón de aproximadamente 600 m2. La apuesta busca reducir los tiempos de respuesta para sus clientes mineros de Atacama, especialmente en servicios donde una demora puede afectar la continuidad de las faenas. “La cercanía con las operaciones nos permite responder con mayor rapidez, fortalecer el soporte técnico en terreno y construir relaciones más estrechas con nuestros clientes” indicó Arriagada.
La nueva sucursal estará enfocada en trabajos que suelen ser críticos para las mineras cuando un equipo se detiene o requiere arreglo y permitirá atender desde la misma zona, reparaciones y fabricaciones para faenas mineras de Atacama, sin depender completamente de respuestas desde Santiago.
Segunda fase de expansión
Con ventas del orden de US$ 7 millones y un crecimiento anual cercano al 25% en los últimos años, según cifras entregadas por la empresa, “ese crecimiento ha sido consecuencia de una inversión constante en equipo humano, capacidades técnicas, infraestructura y desarrollo tecnológico. Hemos ido fortaleciendo nuestra forma de trabajar”, señaló Arriagada.
La apuesta de Mafem en Copiapó podría abrir una segunda etapa de crecimiento para el grupo, aunque todavía sin plazos ni nuevas inversiones definidas. La compañía evalúa ahora sumar servicios complementarios desde otras firmas relacionadas.
“Nuestra visión es que esta operación siga creciendo en el tiempo. Por eso, proyectamos incorporar progresivamente otras empresas del grupo, como Activos Mafem y Transportes Mafem, con el objetivo de que nuestros clientes encuentren en nosotros un aliado capaz de acompañarlos con soluciones integrales a lo largo de todo el ciclo de sus proyectos”.
Una de las alternativas es incorporar a Activos Mafem con servicios de arriendo de equipos auxiliares usados en minería, como generadores, motosoldadoras, compresores y otros equipos de apoyo. En paralelo, Transportes Mafem podría sumar alternativas asociadas al arriendo de grúas y camiones para complementar requerimientos de proyectos en la zona.
Desde la empresa precisan que todavía no existe una planificación definida en plazos, ya que la operación en Copiapó está en una etapa inicial.
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