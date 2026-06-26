Álvaro Ananías es reelecto por unanimidad para continuar liderando la CPC Biobío

Se trata del sexto período del líder gremial del Biobío, que se extenderá hasta 2027, año conmemorativo del centenario de la Cámara. El desafío está puesto en la reactivación económica y la generación de empleos.

El directorio de la Cámara de la Producción y del Comercio (CPC Biobío) ratificó de forma unánime la continuidad de Álvaro Ananías como presidente de la multigremial. Con este respaldo, el líder empresarial iniciará su sexto año consecutivo al mando de la institución, extendiendo su período hasta junio de 2027.

La reelección coincide con su nombramiento como integrante del Comité Ejecutivo de la Sofofa, a solicitud de su presidenta, Rosario Navarro.

El nuevo período de Ananías estará marcado por un complejo panorama económico regional y el inicio de los preparativos para la conmemoración de los 100 años de la Cámara.

Tras confirmarse la votación unánime del directorio, conformado por representantes de empresas estratégicas para el desarrollo y crecimiento económico de la Región del Biobío, el líder gremial manifestó su gratitud por el respaldo y fijó las prioridades de su gestión.

“La CPC Biobío es un gremio transversal, que representa a todas las empresas y a todos los sectores de la Región del Biobío. Este año (tenemos) particulares desafíos por lo que está viviendo la región, el tema del alto desempleo tal vez es la mayor motivación que tenemos y que tengo, en forma personal, para poder seguir empujando el gremio”.

Asimismo, Ananías destacó la carga simbólica de asumir la conducción del gremio en las vísperas de su centenario, calificándolo como “la tremenda responsabilidad y orgullo de comenzar a vivir el centenario de nuestra multigremial". En esa línea, añadió que el foco estratégico estará concentrado en "honrar esa historia, reactivar la inversión regional y preparar al gremio para los desafíos del próximo siglo".

Renovación del directorio

La instancia también sirvió para oficializar la incorporación de nuevos liderazgos al directorio de la CPC Biobío, con el objetivo de fortalecer la representación de sectores estratégicos para el desarrollo logístico y energético de la región.

Así se suman al gobierno gremial el gerente general de distribuidora de gas natural Innergy, Cristián Chacana e Ítalo Bretti, de la compañía logística Transportes Bretti. Ambos formarán parte del equipo directivo hasta 2028.