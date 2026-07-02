Mallplaza Trébol inicia ampliación de su centro comercial en Biobío por US$ 110 millones y potente generación de empleo

La cadena de centros comerciales Mallplaza instaló la primera piedra del proyecto de ampliación de Mallplaza Trébol en Talcahuano . Con una inversión de US$ 110 millones y la generación de unos 640 puestos de empleo en su peak de construcción, la iniciativa, que en mayo obtuvo recomendación favorable del Consejo de Evaluación Ambiental del Biobío, apunta a entregar una mejor experiencia de servicio para el Gran Concepción y a dinamizar su economía. Durante la ceremonia, estuvo presente el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

El centro comercial, ubicado estratégicamente en la intersección de las comunas de Concepción, Talcahuano y Hualpén, concentra hoy el 78% del mercado de la capital penquista y recibe en promedio 1,5 millones de visitantes al mes. Con esta expansión, cuyas obras están previstas para iniciarse en noviembre y se extenderán por 18 meses, el llamado “Mall del Trébol” sumará 26 mil metros cuadrados (m2) de superficie a los 119.298 ya existentes.

El gerente general de Mallplaza, Pablo Pulido , afirmó que “esta expansión no sólo suma metros cuadrados, sino que redefine la propuesta de valor del que es uno de los principales activos de nuestro portafolio de centros urbanos a nivel regional” .

Experiencia de consumo

La ampliación considera la apertura de una calle gastronómica que albergará 14 restaurantes, dos beer gardens (patios de cerveza) y un área especializada en comida asiática . El retail incluye espacios de tiendas en el formato “insignia”, cuya amplitud superarán los 1.300 m2 de exhibición .

Asimismo, el área de entretención se expandirá en los espacios de juegos y la modernización total del complejo Cinemark, el cual incorporará salas con tecnología Imax .

La nueva arquitectura suma al centro comercial un espacio para 5 mil estacionamientos y para mitigar el aumento de flujo desde y hacia la Autopista Concepción – Talcahuano, el proyecto considera la habilitación de un nuevo acceso bidireccional que decantará en la ruta, una de las principales arterias de la intercomuna. Según explicaron desde la compañía, las obras viales incluyen además la renovación de seis paraderos de transporte público, con accesibilidad universal y balizas solares preventivas .

Generación de empleos

Durante su etapa de construcción, la iniciativa generará más de 640 fuentes laborales con un promedio de 450 trabajadores, una tarea que se realizará en coordinación directa con empresas contratistas y las municipalidades de Hualpén, Talcahuano y Concepción .

Una vez finalizadas las obras, la dotación proyectada para la operación del centro urbano alcanzará las 5.500 personas

En esa línea, el biministro Daniel Mas valoró la inyección de capital en la zona y su impacto directo en el empleo . “No estamos celebrando sólo metros cuadrados de hormigón o nuevas tiendas. Estamos celebrando la generación de empleo donde miles de familias del Biobío encontrarán el sustento formal y la tranquilidad económica que tanto necesitan” , dijo el secretario de Estado, luego de conocerse los resultados del último boletín de empleo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que mantuvo a la región con 9,8% de desocupación, una de las más altas del país y que se arrastra por más de un año.

Mas mencionó que la alianza de trabajo junto a los municipios es “la forma más eficaz y eficiente de proteger a un ciudadano, creando las condiciones económicas reales para que pueda encontrar un empleo digno, formal, estable y bajo buenas condiciones” .

Por su parte, Pulido recalcó el objetivo descentralizador del proyecto, indicando que “la remodelación de Mallplaza Trébol evidencia el compromiso de la compañía con el crecimiento y desarrollo de la Región del Biobío, con un componente fundamental de inversión local, coordinación público-privada en todas sus etapas y, durante el desarrollo del proyecto y posterior operación, la contratación de un volumen relevante de mano de obra local, contribuyendo al dinamismo de la economía regional y materializando el rol del centro urbano como motor social y económico de la región” .