Expectativas de reactivación y destrabe de inversiones marcarán la nueva edición de Erede en Los Ángeles
El encuentro empresarial se realizará fuera de Concepción como una manera de conectar con las distintas realidades del Biobío. A dialogar con los sectores productivos llegarán Klaus Schmidth – Hebbel, el expresidente Eduardo Frei y los ministros Mas y Rau.
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Con una agenda marcada por la urgencia de reactivar la economía de la Región del Biobío frente a un desempleo regional de 9,8%, este miércoles se realizara una nueva versión del Encuentro Regional de Empresas (Erede) en la ciudad de Los Ángeles.
Bajo el lema "Biobío: del Potencial a la Acción", el evento congregará a autoridades y líderes productivos, encargados de dar líneas sobre cómo sacar al Biobío del estancamiento. “De estas situaciones no se sale, si no es de manera colaborativa. Y estos espacios, donde discutimos con nuestras autoridades, escuchamos a nuestras empresas, nos permiten hacer estos análisis. ¿Cómo hacemos para pasar a la acción?”, declaró el presidente de Irade, Nelson Donoso, organizador del encuentro.
La jornada de este miércoles se da en medio de un complejo escenario económico para la zona: la crisis que afecta a los sectores forestal y pesquero, principales motores productivos, exportadores y generadores de empleo regional, y una tasa de desocupación que bordea los dos dígitos desde junio de 2025.
“Si queremos crecer al 4%, deberíamos tener US$ 4 mil millones en tramitación (de proyectos). Hoy día debemos tener US$ 1.800 millones. Entonces, en la práctica tenemos que cuadriplicarlos. Y en la medida que haya incentivos concretos para que los inversionistas se vengan a la región, y eso implica generar oportunidades, planificar territorialmente, reducir los plazos de tramitación, generar la confianza en términos de la certeza jurídica, en términos de la seguridad, vamos a poder tomar esa senda de tener cuatro veces más inversión en nuestro sistema de evaluación del impacto ambiental”, comentó Donoso.
Descentralización
La jornada de este miércoles comenzará con la exposición del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien abordará el potencial de la región en relación con la zona Asia-Pacífico, seguido por el análisis del economista Klaus Schmidt-Hebbel. Desde el ejecutivo, el ministro del Trabajo, Tomás Rau y el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, compartirán con el empresariado del Biobío.
El traslado del encuentro hacia Los Ángeles responde a una decisión estratégica del gremio para conectar de primera mano con las realidades territoriales. “Cada una de nuestras provincias tiene oportunidades distintas, dolores distintos”, comentó Donoso. En esa misma línea, el vocero empresarial fue enfático respecto a los desafíos del gremio, advirtiendo que “en la medida que no empaticemos físicamente, que no estemos presentes, difícilmente vamos a poder comprenderlas o capitalizarlas cuando se traten de oportunidades”.
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