Caso Agencia en La Araucanía: Fiscalía lleva a juicio a cuatro empresarios de la zona por la obtención indebida de casi $ 6 mil millones en recursos públicos

Según las investigaciones del fiscal de Alta Complejidad, los involucrados se adjudicaron subsidios presentando antecedentes “que resultaron ser falsos”, así como también la documentación de rediciones de gastos.

En el marco del Caso Agencia, el Ministerio Público confirmó que formalizará a cuatro empresarios de la Región de La Araucanía por el delito de obtención indebida de prestaciones públicas, tras ser beneficiados con la entrega $ 5.898.757.180, que el Gobierno Regional (GORE) entregó a su Agencia de Desarrollo Productivo, cuyos gastos fueron observados y rechazados.

Ante este escenario, el gobernador regional, René Saffirio, presentó una querella por administración desleal y prevaricación, con el objetivo de aclarar el destino los recursos, que fueron transferidos a la agencia entre 2022 y 2023.

El fiscal de Alta Complejidad de La Araucanía, Raúl Espinoza, explicó que “la investigación, originada en 2024, se ha desarrollado a través de múltiples aristas dentro de las cuales se han instruido diversas diligencias de investigación (…) lo cual ha permitido al día de hoy mantener a seis personas formalizadas por delitos relativos a fraude al fisco, obtención maliciosa de prestaciones públicas y a lavado de activos, entre otros”, detalló el persecutor.

“Documentación falsa”

Las indagatorias del Ministerio Público apuntan a esclarecer cómo y en qué se usaron los dineros de fondos destinados, pues según reveló el fiscal Espinoza, los involucrados habrían entregado documentación falsa. “Se adjudicaron diversos subsidios por sumas similares, todas ellas cercanas a los $ 50 millones, para lo cual aportaron antecedentes justificativos de sus pretensiones que resultaron ser falsos y al momento de rendir los fondos también presentaron documentación en ese mismo contexto, documentación falsa”, indicó.

Lo anterior, debido a que la Fiscalía logró confirmar que "los fondos que ellos recibieron no se utilizaron para el sentido que motivó su recepción, sino que por una finalidad distinta. A partir de ello se les formalizará por los delitos de obtención indebida de prestaciones públicas", cuyas audiencias quedaron fijadas para julio.

En esa línea, Espinoza confirmó que “existen tres audiencias de formalización que ya están fijadas dentro del universo de causas denominadas Agencias. Todas ellas están dirigidas en contra de particulares, específicamente medianos empresarios de la región de La Araucanía, que en su momento postularon a fondos de la Agencia”.

Así, las formalizaciones comenzarán el 15 de julio, oportunidad en que deberá concurrir el empresario Aldo Gutiérrez; luego, el 27, corresponderá la audiencia contra Pierangelo Fulgieri, y finalmente, el 29, el proceso involucrará a Mauricio Vergara y Edwin Contreras. Los nombres de los cuatro empresarios se suman a otros implicados en el caso, como el exrepublicano Alejandro Martini, su esposa María Ignacia Ovalle, Karam Puali y un exfuncionario del GORE junto a familiares.