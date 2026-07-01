Streat Burger aterriza en Viña del Mar con inversión cercana a $ 550 millones y refuerza su expansión en regiones

La cadena chilena de hamburguesas concretó su primer local en una zona urbana fuera de Santiago, con una nueva ubicación en un centro comercial de Viña del Mar. La firma llegó así a 24 restaurantes a nivel nacional y tiene en carpeta aperturas en Chillán, Concepción y Machalí.

Streat Burger sigue impulsando su plan de expansión a mercados fuera de Santiago. Con una inversión del orden de $ 550 millones la cadena chilena de hamburguesas abrió este miércoles un local en Viña del Mar, en una apuesta por reforzar su presencia en la Región de Valparaíso y probar su formato urbano en una ciudad con alto flujo turístico y comercial.

Streat Burger fue fundada en 2014 por los emprendedores gastronómicos Nicolás Lipthay y Diego Desmadryl bajo el formato fast casual, una categoría intermedia entre comida rápida y restaurante tradicional. En 2024, la cadena fue adquirida por el holding Empresas Copec, ligado a la familia Angelini, operación que le dio respaldo financiero para acelerar su expansión.

El nuevo restaurante ubicado en Mall Espacio Urbano, Avenida Benidorm 961 (locales 47 y 48), corresponde a su local número 24 a nivel nacional y el décimo fuera de la Región Metropolitana. Sin embargo la apertura marca un giro dentro de su estrategia de crecimiento regional, ya hasta ahora todas sus ubicaciones fuera de la capital estaban asociadas a una estación de servicio Pronto Copec, en carretera, y este es el primero en operar en plena zona urbana de una gran ciudad de región.

“La llegada a Viña del Mar marca un hito muy importante para Streat Burger. Será nuestra primera apertura en una ciudad fuera de Santiago y refleja el crecimiento que hemos alcanzado en estos 10 años", señaló el gerente general Javier González. "Viña del Mar cuenta con una sólida cultura gastronómica y un gran movimiento durante todo el año, por lo que estamos muy entusiasmados de acercar nuestras burgers tanto a sus habitantes como a quienes visitan la ciudad. Esta apertura reafirma nuestro objetivo de seguir creciendo y consolidando la presencia de Streat Burger en las ciudades más importantes de Chile".

La propuesta del local combina smash burgers preparadas al momento, ingredientes frescos y la oferta de Streat Ice Cream. Además de la atención presencial, la operación contempla delivery a través de PedidosYa y Uber Eats.

Expansión en marcha

El avance en Viña del Mar forma parte de un calendario más amplio de aperturas. La compañía abrió este 30 de junio un local en Chillán, cuyo evento de inauguración está previsto para el 9 de julio.

Durante julio también se sumarán nuevos puntos en Nueva Las Condes, el patio de comidas de Parque Arauco y el patio de comidas de Mall Trébol en Concepción. A comienzos de agosto, la cadena proyecta abrir otro local en Machalí.

Con este plan, Streat Burger busca consolidar una red que combina locales urbanos, ubicaciones en centros comerciales y operaciones de carretera. En regiones, el foco inmediato estará puesto en ciudades con alto movimiento comercial y presencia de consumidores durante todo el año, como Viña del Mar, Concepción, Chillán y Machalí.