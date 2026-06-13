Lo que debes saber al terminar la semana I El sinceramiento de la meta de balance fiscal a 2030 y la apertura récord de SpaceX

Mientras dejó atrás el compromiso de llegar a un balance estructural en 2030 -para comprometer ahora un déficit de 1,5%-, el ministro Jorge Quiroz tiene por delante responder a las nuevas observaciones del CFA al proyecto de reactivación.

En otra intensa semana, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, asumió la tarea de sincerar las cifras económicas y actualizar promesas de campaña. Al dar a conocer el esperado decreto de política fiscal -que explicita el compromiso de reducción del déficit estructural durante toda la administración- puso fin al compromiso de llegar a un balance estructural a 2030. En su reemplazo, compromete un saldo negativo de 1,5% del PIB al cierre del gobierno.

¿Las razones? Principalmente el deterioro mayor a lo esperado de la situación presupuestaria del Estado, a lo que se suman presiones de gasto por compromisos no considerados en el Presupuesto de este año y deuda impaga a proveedores. De hecho, Hacienda solicitó al Congreso un alza en el tope de endeudamiento por US$ 6.200 millones.

Quiroz informó la aplicación de un cambio metodológico para evitar un castigo que reduce los ingresos estructurales del Estado cuando el precio del cobre aumenta por sobre lo proyectado. De esta forma, el déficit estructural de este año ya no será de un 3,7% del PIB, sino de un 2,6%. Asimismo, en los cálculos se agregó el efecto del proyecto de reconstrucción y reactivación nacional, cuyas bajas de impuestos generan un efecto neto negativo para las arcas fiscales en los primeros años de administración, para llegar a un saldo favorable recién en 2035.

El titular de Hacienda también atendió las nuevas alertas sobre los efectos del proyecto de ley de reactivación y reconstrucción que formuló el Consejo Fiscal Autónomo.

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Las advertencias del CFA

Evidenciando la alta atención puesta por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) a la propuesta y tramitación del proyecto de ley misceláneo de reactivación y reconstrucción, su presidenta Paula Benavides entregó su análisis a los cambios -tras su paso por la Cámara de Diputados- ante la comisión de Hacienda del Senado. En lo fundamental, indicó que el proyecto contiene riesgos de seguir deteriorando las finanzas públicas debido a lo que consideran reducciones de ingresos ciertas combinadas con medidas que buscan incentivar el crecimiento económico cuyos efectos son más bien inciertos. Además, enfatizó que los últimos cambios introducidos por el Ejecutivo “no resultan suficientes para financiar el proyecto de ley, corregir el deterioro fiscal 2025-2026 y avanzar en la convergencia fiscal de manera simultánea”, y llamó a incorporar nuevas medidas “compensatorias adicionales y de mitigación fiscal. En la parte positiva, valoró las modificaciones que permitieron mayores ahorros y menores reducciones de ingresos para el Estado, al tiempo que destacó el foco en mayores ajustes en el gasto público e impulso al crecimiento.

La frase de la semana

" Es difícil de creer que esa pequeña empresa que empezó en un almacén ahora esté saliendo a bolsa con la IPO más grande de la historia”. Elon Musk al celebrar el debut bursátil de SpaceX.

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Grau alista su defensa

Mientras al interior del oficialismo se debatía la conveniencia de llevar adelante la Acusación Constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau –con RN decretando libertad de acción para sus diputados-, ad portas del inicio de la comisión revisora la próxima semana, la defensa del sucesor de Mario Marcel comenzó a desplegarse. El abogado constitucionalista Patricio Zapata –DC, de amplia experiencia en acusaciones constitucionales-, asumió la representación de Grau y formuló algunos de los ejes de la estrategia de defensa contra las imputaciones de haber presentado un Informe de Finanzas Públicas con proyecciones inconsistentes e incompletas, subestimando el déficit y omitiendo compromisos de gasto. Zapata argumentó que los eventuales errores en estimaciones o supuestos no constituyen infracciones constitucionales, y valoró las cartas públicas contra la procedencia de la AC de exministros de Hacienda y 50 economistas.

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El “regreso” del Comité de Ministros

A días de la aprobación en general de la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, el Ejecutivo presentó indicaciones que incluyen el rol del Comité de Ministros, un tema clave a lo largo de esta discusión donde hasta ahora se proponía la eliminación de esta instancia para radicar la facultad de resolución en el director ejecutivo del SEA. Pero en un giro inesperado, el Gobierno decidió reponer esa instancia ministerial, por lo que el futuro del debate parlamentario en este punto se centrará entre mantenerla o crear un órgano colegiado, respecto de lo cual la ministra Francisca Toledo se comprometió a trabajar en una propuesta con los diputados. Esto, en paralelo, el fuerte dinamismo del Comité de Ministros bajo el actual gobierno implicó destrabar más de 50 proyectos por US$ 15 mil millones que en menos de 90 días.

Y dentro de una activa semana, la ministra Toledo participó de la primera edición de DF Al Cierre, donde señaló que en el segundo semestre ingresará un proyecto que introducirá modificaciones a los nombramientos en los tribunales ambientales y que, en ese marco, se evalúa una propuesta para alargar los períodos de los ministros.

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SpaceX rompe récords en Wall Street

SpaceX debutó en Wall Street con la mayor apertura bursátil de la historia. Antes del inicio de las transacciones, Elon Musk apareció de forma remota desde Starbase, Texas, para reiterar la misión de la compañía de convertir a la humanidad en una “civilización multiplanetaria” y hacer posible que cualquier persona pueda viajar algún día a la Luna, Marte o más allá del sistema solar.

Las acciones abrieron a US$ 150, con un alza de 11% respecto al precio de colocación. En sus primeros minutos escalaron con fuerza hasta alcanzar un máximo intradía de US$ 176,52 (+30,8%), para luego estabilizarse en torno a US$ 167 durante el resto de la primera hora, con un promedio de transacción de US$ 163. Así, SpaceX se convirtió en la séptima empresa cotizada más valiosa del mundo, con una capitalización bursátil de US$ 2,19 billones. El estreno también impulsó la fortuna de Musk a niveles inéditos, gracias a su participación de 42% en la compañía y a su posición en Tesla, su patrimonio superó el billón de dólares.

2,1 % es la nueva proyección de crecimiento para Chile en 2026 del Banco Mundial.

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La intensa agenda de Rincón en Argentina

A casi un mes de visitar Argentina, la ministra de Energía, Ximena Rincón, volvió a ese país para visitar Vaca Muerta, el principal yacimiento de petróleo y gas trasandino, junto al canciller Francisco Pérez Mackenna con una agenda que incluyó reuniones con autoridades, ejecutivos de YPF y una mesa de trabajo binacional enfocada en infraestructura, conectividad, comercio e inversiones. La secretaria de Estado avanzó en iniciativas para fortalecer la integración gasífera, como la posibilidad de utilizar infraestructura chilena para las exportaciones a los mercados internacionales, incluyendo terminales de licuefacción en la Región del Biobío

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Desvinculaciones en ENAP tras denuncia de manipulación de datos

A poco más de un mes desde que la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) señaló que ejercerá acciones legales por una eventual manipulación de datos de cumplimiento ambiental en la Refinería Aconcagua –relacionados con emisiones de dióxido de azufre y recuperación de azufre, cuyas primeras alertas datan de enero- la estatal informó la desvinculación de ocho funcionarios tras una evaluación interna vinculada a esa investigación. Además, ENAP aseguró que implementará acciones para fortalecer su estructura en esta área. La compañía aseguró que continuará colaborando con las autoridades y que la Refinería Aconcagua ha operado dentro de los límites de emisiones establecidos, sin antecedentes de afectación a la salud de las personas.

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Perú define elección voto a voto

La segunda vuelta presidencial en Perú sigue marcada por una estrecha disputa. Con el 98,21% de las actas escrutadas, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pasó a liderar el conteo con una ventaja de apenas 561 votos sobre Roberto Sánchez. De esta manera, se han venido cumpliendo las expectativas sobre el peso del voto de peruanos en el extranjero para inclinar la balanza a favor de Fujimori.

En línea con una dinámica de las relaciones económicas independiente de los ciclos políticos, Chile y Perú reactivaron su Consejo Empresarial bilateral reuniendo a representantes privados de ambos países para impulsar una agenda conjunta en comercio, inversiones, energía y minería, retomando la actividad luego de más de tres años sin sesionar.

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NotCO vende operaciones en Argentina y Uruguay

La foodtech NotCo acordó la venta de sus operaciones en Argentina y Uruguay a Molinos Río de la Plata, una de las mayores compañías de alimentos trasandina controlada por la familia Pérez Companc. La transacción implica la salida de la compañía fundada por Matías Muchnick, Karim Pichara y Pablo Zamora de ambos mercados, donde operaba desde 2021.

De esta forma, Molinos fortalecerá su presencia en categorías vinculadas a tendencias emergentes de alimentación, como productos de origen vegetal, bebidas y nutrición funcional, además de reforzar su negocio de congelados, segmento en el que NotCo logró consolidar una posición relevante.

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BCE sube las tasas por primera vez desde 2023

El Banco Central Europeo (BCE) elevó su tasa de interés un cuarto de punto, hasta 2,25% en respuesta a la crisis energética derivada del conflicto en Medio Oriente. La medida marca el primer aumento de tasas desde septiembre de 2023. La entidad liderada por Christine Lagarde justificó la decisión por las crecientes presiones inflacionarias asociadas al alza de los precios de la energía y advirtió que el conflicto mantiene riesgos. En paralelo, el BCE elevó sus proyecciones de inflación para este año y el próximo, y recortó sus proyecciones de crecimiento. Los mercados anticipan que el organismo podría concretar, al menos, una nueva alza de tasas antes de fin de año, mientras persistan las interrupciones en la infraestructura energética de Medio Oriente.

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¿Acuerdo final EEUU-Irán?

Aumentan las señales de un eventual acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a las hostilidades en Medio Oriente. Según la agencia estatal iraní IRNA, el borrador del denominado “Acuerdo de Islamabad”; está “casi finalizado”; y solo resta la aprobación de las máximas autoridades iraníes, incluido el líder supremo Mojtaba Khamenei. La eventual firma tendría lugar en Ginebra y contemplaría extender el alto al fuego por otros 60 días. Sin embargo, persisten dudas sobre su viabilidad. Este viernes el Presidente Donald Trump enfrió las expectativas al asegurar que “no existe tal cosa como negociar de buena fe” con Teherán, reflejando las dificultades que aún enfrenta el proceso.

Horas después, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, denunció una campaña de desinformación contra las negociaciones y volvió a impulsar el optimismo al afirmar que ya existe un texto “definitivo” y consensuado para el acuerdo de paz. El mandatario aseguró que su país trabaja estrechamente con ambas partes para concretar los próximos pasos y sostuvo que “la paz nunca ha estado tan cerca como ahora”.

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Landerretche y Micco, palmo a palmo

Una estrecha disputa voto a voto protagonizan los economistas Óscar Landerretche y Alejandro Micco por el decanato de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, tras los resultados de la primera vuelta que dejó a su par Dante Contreras en el tercer lugar, en un proceso con alta participación donde sufragaron 108 de 114 académicos. Ahora los aspirantes a suceder en el cargo a José De Gregorio se enfrentarán en la segunda vuelta programada para el 23 de junio próximo.

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Arranca el Mundial 2026

La victoria del equipo mexicano por 2 a 0 sobre Sudáfrica en el Estadio Azteca ante más de 80 mil espectadores inauguró el Mundial de Fútbol 2026. La edición es la más grande en la historia del torneo y es organizada de manera conjunta por México, EEUU y Canadá. Sin embargo, el arranque de este certamen no estuvo al margen de tensiones políticas y sociales, en medio de críticas a las políticas migratorias de EEUU y el elevado precio de las entradas, con un promedio de casi US$ 2.200 por una entrada revendida.