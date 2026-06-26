Las cifras que deja Alan Meyer tras su salida de Mercado Libre

Tras más de una década al frente de la expansión de la firma en la región, el ejecutivo se despide consolidando a Chile como un referente logístico.

Tras 12 años en la compañía —que acaba de inaugurar sus nuevas oficinas en el Costanera Center—, el vicepresidente para los Países Andinos (Chile, Colombia, Perú, Venezuela y Ecuador), Alan Meyer, dio a conocer este jueves su renuncia.

A todos sorprendió porque, además de que el negocio bajo su supervisión tenía buenos resultados, su salida fue inesperada y sin un reemplazo claro, y quien lo sucederá, Matías Spagui, lo hará en forma interina.

Pese a este escenario, bien vale la pena analizar los números tras la gestión de Meyer. Aunque la firma argentina no revela públicamente su participación de mercado local, Chile se consolida como su cuarto mercado más importante, por detrás de Brasil, México y Argentina. De hecho, el país cuenta con la red logística más rápida de toda la región, con un promedio de entrega inferior a los 1,6 días, una cifra que en Santiago se reduce a menos de 24 horas.

Hoy más de 35 mil pymes venden a través de Mercado Libre en Chile, apoyadas por una red logística que permite llegar de Arica a Punta Arenas, incluyendo zonas extremas como San Pedro de Atacama, Rapa Nui y Puerto Williams. La compañía cuenta con más de 3.800 colaboradores en el país y anunció la apertura de más de 1.200 nuevos empleos durante 2026, lo que permitirá alcanzar una dotación cercana a 5.000 personas a fines de año, reforzando su aporte al empleo formal y al desarrollo económico del país.

Según el balance del primer trimestre de 2026, Mercado Libre registró ingresos netos récord de US$ 8.800 millones (un alza interanual del 49%) y una utilidad neta de US$ 417 millones, lo que representa un margen del 4,7%.

En este escenario, Chile mantuvo un sólido dinamismo con un crecimiento del 40% interanual en su Valor Bruto de Mercancía (GMV) en moneda constante. Este avance estuvo respaldado por niveles históricos en la penetración de envíos gratuitos y entregas tanto en el mismo día como al día siguiente.

De acuerdo con los últimos datos compartidos por Meyer, la plataforma ya llega al 98% de la población chilena, alcanzando incluso localidades sin direcciones postales formales, como Rapa Nui, donde residen más de 8.000 personas. A nivel nacional, se distribuyen más de un millón de paquetes por semana, cubriendo unos 5,5 millones de hogares.

Entre los anuncios que dio a conocer el ejecutivo está la inauguración a finales de este año de un centro de distribución de 100.000 metros cuadrados en Colina. La inversión superará los US$ 135 millones y permitirá duplicar su capacidad de almacenamiento en el país. que se sumarán a las instalaciones ya existentes en la comuna, de 70 mil m2, cuya construcción implicó una inversión de US$ 75 millones.

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Su trayectoria en la firma

Alan Meyer comenzó su camino en Mercado Libre en 2014, liderando la estrategia de apertura de la oficina comercial en Chile. En mayo de 2015 encabezó el lanzamiento de Mercado Pago y, al año siguiente, el de Mercado Envíos.

Para 2018 asumió la gerencia general en Chile, manteniendo además el liderazgo directo del Marketplace. Bajo su gestión, la plataforma se posicionó por primera vez como el sitio de comercio electrónico número uno en Top Of Mind en el país (según GFK), alcanzando los 40 millones de visitas mensuales, registrando a más del 60% de los chilenos en la aplicación y logrando tasas de crecimiento anuales superiores al 70%.

Entre 2018 y 2024 se desempeñó como director para Chile, sumando posteriormente la supervisión de Perú y Ecuador, hasta asumir su rol definitivo como vicepresidente para la región de los Países Andinos.

Matías Spagui será el líder interino de operaciones en Chile