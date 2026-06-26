The Coffee, la cafetería de estilo japonés que conquista Chile
La franquicia apuesta por un crecimiento acelerado en el país, con el objetivo de alcanzar 22 locales hacia fines de 2026 y más de 100 en el mediano plazo.
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La cadena inspirada en las microcafeterías urbanas de Japón, The Coffee, continúa consolidando su crecimiento en Chile con un agresivo plan de expansión liderado por su socio local, Blue Oak Group, que también impulsa su desarrollo en mercados estratégicos como Colombia, Argentina y Uruguay.
Con una propuesta basada en diseño, simplicidad, café de especialidad y una operación altamente eficiente, la marca ha logrado posicionarse rápidamente en el mercado local.
Plena expansión
Aunque su estética remite a la cultura japonesa, el proyecto nació en Brasil de la mano de los hermanos Ferdonani. Hoy, esa visión global se traduce en 15 locales operativos en Chile, cifra que proyecta aumentar a 22 hacia fines de 2026. Eso sí, en el mediano plazo, el objetivo es superar los 100 puntos de venta en el país.
“Chile demostró ser un mercado muy sofisticado, con consumidores abiertos a nuevas propuestas y, al mismo tiempo, con inversionistas que buscan modelos de negocio sólidos y escalables”, reconoció el fundador y CEO de Blue Oak, Juan Andrés Arizabaleta.
La expansión se ha concentrado en la zona centro del país, con presencia en la Región Metropolitana, Viña del Mar y Concón. Este año sumarán ciudades como Temuco y Antofagasta. En paralelo, uno de los hitos más relevantes será en octubre, con la apertura de su tienda flagship en Parque Arauco.
El crecimiento se apoya en un modelo diseñado para escalar, basado en locales de pequeño formato, foco en eficiencia y una experiencia de consumo ágil.
“Para nosotros el mejor indicador no ha sido solamente la respuesta del consumidor, sino también el interés que despertó entre potenciales franquiciados. Cuando una marca logra atraer clientes e inversionistas al mismo tiempo, significa que tiene bases muy sólidas para crecer”, agregó Arizabaleta.
Este dinamismo se inserta en una estrategia global más amplia. La compañía ya está presente en 31 países y podría alcanzar entre 50 y 55 mercados antes de fin de año.
El próximo hito para Blue Oak será Colombia, donde abrirán su primera tienda en agosto y esperan concretar su llegada a Argentina durante el segundo semestre.
Experiencia de compra
La expansión no se explica solo por ubicación o cantidad de locales. Parte clave de la propuesta está en su experiencia de compra. The Coffee fue pionera en Chile en incorporar tablets de autoatención, con una plataforma propia reconocida por su simpleza e intuición.
Esta lógica, centrada en eficiencia y experiencia, conecta de forma natural con las nuevas generaciones de consumidores. “La Generación Z busca mucho más que un buen café. Busca marcas auténticas, diseño, rapidez, experiencias que pueda compartir y empresas con las que se identifique. The Coffee nació entendiendo ese lenguaje de manera muy natural”, comentó Arizabaleta.
Con todo, el alcance de la marca ha ido más allá de ese segmento. Hoy conviven en sus locales estudiantes, emprendedores, ejecutivos y familias, reflejando una propuesta transversal.
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