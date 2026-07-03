Los planes de Tottus, la cadena que quedó fuera del hard discount y su eventual apuesta por traer su formato de descuento a Chile

Mientras competidores como InRetail, Cencosud y Walmart consolidan sus formatos de bajo costo en el mercado local, la filial de Falabella está implementando un plan de robustecimiento de su propuesta de valor. En ese escenario, surge la pregunta: ¿apostará por introducir en Chile su formato de descuento Hiperbodega Precio Uno, con el que ya opera en Perú?

El negocio supermercadista en Chile atraviesa una transformación. El avance del formato hard discount —caracterizado por surtidos acotados, marcas propias y precios agresivos— dejó de ser una tendencia incipiente para consolidarse como uno de los ejes competitivos de la industria en 2026.

En este escenario, las principales cadenas han movido fichas. Walmart Chile fortaleció su propuesta de precios bajos, mientras que Cencosud lanzó, Don Salva. A esto se suma la irrupción de operadores extranjeros como la peruana InRetail con su marca Mass, que ha captado la atención del sector por su modelo de expansión eficiente y de bajo costo.

Sin embargo, hay un actor relevante que ha permanecido relativamente al margen de esta carrera: Tottus. La cadena ligada a Falabella no ha desarrollado hasta ahora un formato hard discount propio en Chile, lo que la posiciona en una situación distinta frente a sus competidores directos.

La ausencia no es menor. El segmento de descuento no solo ha ganado participación de mercado, sino que también ha redefinido las expectativas de los consumidores, especialmente en un contexto de mayor sensibilidad al precio. Esto ha obligado a las cadenas tradicionales a ajustar su propuesta de valor, ya sea mediante promociones más agresivas, expansión de marcas propias o formatos híbridos.

Precio Uno

En este contexto, surge una pregunta clave: ¿tiene Tottus una carta guardada? En Perú, el grupo Falabella ya opera Hiperbodega Precio Uno, un formato hard discount que ha mostrado un crecimiento sostenido y una propuesta alineada con las tendencias globales del retail de alimentos. Para los analistas su eventual llegada a Chile aparece como una alternativa plausible, especialmente considerando la presión competitiva actual.

“En base a nuestros análisis de geointeligencia de información, vemos que en Chile en términos de demanda y oferta hay un espacio relevante para crecer en estos formatos. En esa misma línea Tottus tiene una oportunidad interesante para poder adoptar este formato”. señaló el CEO XBrein, Daniel Encina.

Eso sí, añadió que en su visión esto debe ser parte de una estrategia mixta. “Por un lado reconvenir locales actuales que tienen buenas localizaciones, pero una performance de venta baja respecto al mercado, y por otro lado expandirse en zonas que existe demanda y poca oferta (esto tanto a nivel de Región Metropolitana como en Regiones)”, puntualizó Encina.

Para el analista senior del BICE, Eduardo Ramírez, la industria de supermercados en Chile se mantiene altamente competitiva, con un consumidor sensible al precio, baja lealtad de marca y la entrada de nuevos actores al mercado.

En este contexto, “si bien no se puede descartar que los operadores evalúen nuevos formatos, creemos que la compañía se mantendría enfocada en la consolidación de su estrategia en Chile a través de Tottus, mientras que el crecimiento orgánico estaría principalmente impulsado por aperturas en Perú bajo el formato Precio Uno”, afirmó.

Los planes de Falabella

A pesar de que en el plan de inversiones de este año de Falabella tienen considerada la apertura de siete nuevos locales de Precio Uno en el país vecino, la firma respondió que, por el momento, no está en los planes traer su formato de bajo costo Precio Uno a Chile a corto plazo.

La decisión responde a que la propuesta de valor que está impulsando Tottus en el país desde hace tres años ha mostrado resultados positivos, lo que reduce la urgencia de introducir un nuevo formato en el corto plazo.

Esta estrategia ha consistido en robustecer su propuesta de valor combinando productos de calidad a precios accesibles. “Esto se ha traducido en precios más competitivos, trabajando de la mano de nuestros proveedores, mayor foco en alimentación y en el mundo perecible, y en marcas propias muy valoradas por su calidad y conveniencia”, dicen desde Tottus.

Cabe recordar que Tottus cerró el primer trimestre de 2026 superando por primera vez a Falabella Retail en generación de EBITDA, por un monto total de $57.800 millones y un crecimiento del 9,1% en ingresos.

Sin embargo, Encina remarca que existe un número importante de localizaciones actuales de Tottus que tiene rangos de venta bajos respecto a sus pares en el mercado. Y esto ocurre transversalmente en distintas ciudades de Chile. “Es precisamente en estas ciudades donde se puede accionar el puntapié inicial para explorar en estos nuevos formatos”, concluyó.

Con todo, no es una puerta cerrada. Desde el supermercado aseguran que siguen monitoreando el comportamiento del consumo y las oportunidades que puedan abrirse más adelante, por lo que no descartan evaluar esa alternativa en el futuro.

“Como compañía, seguimos de cerca la evolución del mercado y las oportunidades que puedan surgir, siempre con foco en aquellas que contribuyan a fortalecer nuestro ecosistema y generar valor para nuestros clientes. Los resultados alcanzados nos motivan a seguir avanzando en una propuesta cada vez más relevante para todas las familias que confían en nosotros”, dijeron por escrito.

Además, han potenciado el ecosistema Falabella, permitiendo a los clientes acceder a mejores descuentos, una experiencia de compra más fluida, junto con un programa de lealtad que, a través de iniciativas como Paga Menos, facilita el uso de puntos en el momento de pagar, generando un ahorro inmediato.