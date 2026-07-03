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Los planes de Tottus, la cadena que quedó fuera del hard discount y su eventual apuesta por traer su formato de descuento a Chile

Mientras competidores como InRetail, Cencosud y Walmart consolidan sus formatos de bajo costo en el mercado local, la filial de Falabella está implementando un plan de robustecimiento de su propuesta de valor. En ese escenario, surge la pregunta: ¿apostará por introducir en Chile su formato de descuento Hiperbodega Precio Uno, con el que ya opera en Perú?

Por: María Jesús Doberti

Publicado: Viernes 3 de julio de 2026 a las 09:53 hrs.

María Jesús Doberti Supermercados Retail descuentos competencia
<p>Los planes de Tottus, la cadena que quedó fuera del hard discount y su eventual apuesta por traer su formato de descuento a Chile</p>

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