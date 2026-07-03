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Factor económico

Claudia Martínez: "En un contexto de desempleo tan alto, tenemos que pensar cómo introducir grados de flexibilidad que faciliten la generación de empleo"

La académica de la Universidad Católica defendió las propuestas de la mesa de reactivación y reiteró: “Estamos en medio de un cambio tecnológico y tenemos que adaptar nuestra legislación laboral”.

Por: Carolina León

Publicado: Viernes 3 de julio de 2026 a las 19:15 hrs.

Carolina León desempleo empleo economia chilena
<p>Foto: Jonathan Duran</p>

Foto: Jonathan Duran

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