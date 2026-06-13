La minuta del Congreso | Las alertas del CFA ante las comisiones de Hacienda del Senado y la Cámara
El organismo fue invitado para abordar las complejidades de los proyectos misceláneo y del que autoriza el aumento del gasto.
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La acusación constitucional en contra del ministro de Hacienda Nicolás Grau, quien tomó la posta por siete meses, luego que Mario Marcel dejara la administración Boric, contribuyó a tensionar aún más el clima legislativo. Sobre todo cuando el Ejecutivo aumentó la carga sobre su gabinete político, especialmente sobre el Ministerio de Hacienda, liderado por Jorge Quiroz, al mandar al Congreso el proyecto que pide autorización para aumentar el endeudamiento fiscal, cuando las críticas de la oposición al proyecto misceláneo no parecen acabar. Y se concretó esta semana la participación del Consejo Fiscal Autónomo en la Comisión de Hacienda del Senado, justamente para conocer su opinión respecto a la propuesta del gobierno que apunta a la reactivación económica. Pero, el organismo, levantó varias alertas por el efecto de la iniciativa sobre las arcas fiscales. “Vemos que los ajustes al proyecto que se han anunciado no resultan suficientes para corregir el deterioro fiscal y avanzar en la convergencia fiscal de manera simultánea. Recomendamos que el proyecto avance hacia una neutralidad fiscal para hacer calzar los menores ingresos” advirtió la presidenta del organismo, Paula Benavides. El CFA también expuso ante la Comisión de Hacienda de la Cámara, en el marco de la tramitación del proyecto que autoriza un mayor endeudamiento del gobierno central para 2026, que el miércoles se despachó a la Comisión de Economía que deberá analizarlo antes de que pase a Sala. En esta ocasión, Benavides encendió la alarma respecto de que “una deuda más elevada incrementa de manera permanente el gasto por intereses, componente que ya registra presiones crecientes; y, puede presionar al alza las tasas de interés, encareciendo el crédito para hogares y empresas, afectando la actividad económica, y reduciendo el margen de maniobra fiscal ante eventos extraordinarios adversos”.
LO QUE VIENE
La Comisión de Economía de la Cámara revisará el martes 16 el proyecto que autoriza un mayor endeudamiento del Fisco, tras lo cual se vota en la Sala de la corporación, donde está en primer lugar de la tabla para el miércoles 17.
El 18 de junio, la Comisión de Minería continuará la discusión del proyecto del gobierno que modifica el Código de Minería y las leyes N° 21.420 y 21.649 en materia de amparo minero. Para ello están invitados el biministro de Minería y Economía, Daniel Mas; el presidente de la Sonami, Jorge Riesco; y, el presidente de la Confederación Minera de Chile (Confemin), Hugo Páez.
AGENDA DEL SENADO
La Comisión de Hacienda continúa el estudio del proyecto misceláneo el lunes en jornada doble. Y el miércoles 17 recibe el Informe de Política Monetaria (IPoM).
El lunes 15, la Comisión de Medio Ambiente continúa el estudio de las indicaciones al proyecto que fortalece la fiscalización y regulación a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente.
El martes, la Comisión de Economía inicia el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto, en segundo trámite constitucional, que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea.
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