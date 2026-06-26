Las empresas con el financiamiento más barato del primer semestre

Aunque las tasas de interés se han elevado en lo que va de este año, empresas de sectores regulados y con ingresos estables han logrado financiarse a costos muy competitivos.

2025 marcó la recuperación definitiva del mercado de renta fija local, tras años de pandemia y alta inflación. Las compañías emitieron $ 11.680 mil millones el año pasado, el mayor dato desde que se tiene registro y un 58% más que en 2024, en medio de una fuerte demanda de inversionistas institucionales.

Este año las tasas han subido de la mano de la inflación derivada de la guerra en Irán, haciendo más complejo el financiamiento corporativo vía bonos, pero hay un grupo de empresas que han logrado financiarse a spreads ponderados muy atractivos que superan levemente al bono soberano local.

Coopeuch: el menor spread de 2026

La cooperativa de ahorro y crédito Coopeuch encabeza con un spread ponderado de 0,74%, el más bajo entre las compañías que han colocado bonos hasta junio. La compañía hizo dos operaciones por un monto total de $ 21.577 millones en los primeros seis meses del año, con un rating “AA+” por parte de Feller Rate, que destaca que Coopeuch tiene un marco financiero sólido, centrado en créditos de consumo con descuento por planilla para trabajadores del sector público.

A septiembre de 2025, su cartera de colocaciones alcanzaba $ 2,96 billones, compuesta principalmente por créditos de consumo e hipotecarios. Feller también resalta una rentabilidad robusta, una mora mayor a 90 días de 2,2% y una cobertura de provisiones de 1,9 veces.

Metrogas: demanda estable y barreras de entrada

Metrogas obtuvo el segundo menor spread ponderado, con 0,77%, en una colocación por $ 162.733 millones en 2026. El mercado tiene a la gasífera como uno de los emisores locales, apoyado en la estabilidad de su demanda residencial y comercial, en un negocio altamente regulado como la distribución de gas natural.

Humphreys clasificó sus bonos como “AA”, destacando su posición como único distribuidor de gas natural por redes soterradas en sus principales zonas de operación y la alta inversión histórica en redes, que funciona como una barrera relevante de entrada en este mercado.

Cencosud Shopping tiene alta ocupación

La filial inmobiliaria de Cencosud, Cenco Malls, registra el tercer menor spread de este año, con un ponderado de 0,78% en una colocación por $ 99.287 millones. Su caso es uno de los más nítidos en cuanto a la relación entre calidad de activos, previsibilidad de ingresos y costo de deuda.

Humphreys destaca su alta generación de flujos respecto de sus obligaciones gracias al arriendo de activos inmobiliarios de buena calidad y en ingresos relativamente inelásticos. A diciembre de 2025, el 75,5% de sus ingresos por arriendo provenía de cánones fijos, mientras que el 69,8% de los contratos tenía duración superior a cinco años y estaba indexado a inflación.

Al cierre de 2025, registró ingresos por $ 377.941 millones, un Ebitda de $ 340.557 millones y una ocupación de 97,3% en una superficie arrendable de casi 1,5 millón de metros cuadrados.

Aguas Décima: monopolio natural en Valdivia

Aguas Décima alcanzó un spread ponderado de 0,79% en una colocación por $ 39.801 millones este año. “La empresa opera en un marco regulado, con tarifas fijadas por períodos de cinco años y susceptibles de reajustes por indexación. Esa condición entrega flujos altamente predecibles y de bajo riesgo, además de mayor capacidad para responder a pasivos financieros”, señalan desde Humphreys.

La concesión no tiene plazo de término y la compañía atiende a 50.400 clientes en Valdivia, equivalentes al 0,8% de los usuarios sanitarios del país.

Engie lidera transición renovable

Engie muestra un spread ponderado de 0,80%, con una operación por $ 120.632 millones, justo el semestre en el que Feller Rate elevó su clasificación de solvencia.

El alza respondió al fortalecimiento del perfil de negocios y de la posición financiera, especialmente durante 2025. La clasificadora destacó políticas comerciales más conservadoras, menor exposición al mercado spot, márgenes más robustos y avances en diversificación operacional.

Cencosud destaca por menor volatilidad

Cencosud se financió este año a un spread ponderado de 0,82%, en una colocación relevante por $ 516.056 millones, la tercera mayor del año.

Su fuerte posición competitiva, su presencia regional y la alta participación del negocio de supermercados dentro de su estructura de ingresos y resultados avala su buena condición crediticia, según Humphreys. “Ese segmento entrega menor volatilidad relativa frente a otros formatos de retail. La compañía también se beneficia de economías de escala y poder de negociación con proveedores”, explican.

En 2025 registró ingresos por $ 16.595 mil millones, un Ebitda de $ 1.557 mil millones, ganancias por $ 398 mil millones y deuda financiera, incluyendo arrendamientos, por $ 5.497 mil millones.

Carozzi: marcas fuertes

Carozzi también obtuvo un spread ponderado de 0,82%, en una colocación por $ 60.993 millones. Feller Rate mantuvo en “AA-” la clasificación de solvencia y bonos, con perspectivas “Estables”.

La clasificadora destaca un perfil de negocios sólido, sustentado en marcas fuertes, diversificación de productos y eficiencia operativa. Su endeudamiento aumentó durante 2025, explicado principalmente por colocaciones de bonos y préstamos bancarios vinculados al financiamiento del dividendo eventual asociado a la recompra de la participación de Tiger Brands por parte del holding Carozzi pero mantiene un perfil de deuda a tasa fija y una estructura diversificada por plazos, según Feller.

BK y el boom del crédito automotriz

BK, que se dedica al financiamiento automotriz, alcanzó un spread ponderado de 0,83%, en una colocación por $ 60.591 millones. Controlada por BICE y Kaufmann, el mercado valora el doble respaldo: el holding de los Matte aporta soporte administrativo, de control y financiamiento, mientras Kaufmann contribuye con gestión comercial y red de concesionarios.

A septiembre de 2025, BK tenía activos por $ 511.317 millones, colocaciones por $ 444.014 millones, ingresos por $ 52.787 millones y una utilidad de $ 7.842 millones.

Ruta del Maipo tiene ingresos estables

Ruta del Maipo registró un spread ponderado de 0,87%, en la segunda mayor colocación del año: $ 606.288 millones. La concesionaria fue clasificada por Humphreys en “Categoría AA+”, con tendencia “Estable”.

La compañía, que opera la concesión Ruta 5 Tramo Santiago-Talca y Acceso Sur a Santiago, se destaca por la solidez de su estructura financiera, y además, un mecanismo de distribución de ingresos de la concesión le permite mitigar el riesgo de tráfico, al extender la concesión o ajustar tarifas bajo ciertos escenarios.

Gasco, líder en gas licuado

Gasco cierra el grupo con un spread ponderado de 0,88%, en una colocación por $ 79.967 millones. Según Humphreys, combina el negocio tradicional de importación y venta de gas licuado y gas natural con nuevos desarrollos, como un terminal de GLP en Caldera, proyectos eléctricos basados en GLP, generación fotovoltaica y operaciones en Colombia. La clasificadora destaca la estabilidad de sus ventas, la atomización de clientes, el bajo riesgo de no pago y las holguras en el perfil de vencimientos.