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Las empresas con el financiamiento más barato del primer semestre

Aunque las tasas de interés se han elevado en lo que va de este año, empresas de sectores regulados y con ingresos estables han logrado financiarse a costos muy competitivos.

Por: Felipe Lozano

Publicado: Viernes 26 de junio de 2026 a las 12:29 hrs.

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<p>Las empresas con el financiamiento más barato del primer semestre</p>

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