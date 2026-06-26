Las "siete Magníficas asiáticas" del trade de IA
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Las apuestas por la Inteligencia Artificial tienen nuevas protagonistas. Como señalaron los resultados de Micron esta semana, el foco ha pasado de Nvidia y las hiperescaladoras (Meta, Microsoft, Alphabet… ) a las firmas que hacen posible la construcción de semiconductores, memorias y procesadoras que son el motor de los centros de datos. A pesar de las caídas esta semana ante la alerta por problemas de suministro y alzas de precios estas siete empresas asiáticas acumulan rendimientos de entre 19% y 340% este año. Mientras, el portafolio de las “siete magníficas” acumula una caída de 7% (al 25 de junio). Hay otras empresas clave en China, pero de mayor difícil acceso a los inversionistas internacionales. Por el contrario, algunas de estas siete empresas se han convertido en pilares de ETFs de tecnología y exposición a mercados emergentes.
Samsung
Corea del Sur
- Market cap: US$ 1,5 billones (millones de millones) YTD: 164%
Es uno de los actores más completos de la industria de semiconductores. No solo fabrica chips de memoria, donde es líder mundial, sino que también produce dispositivos electrónicos y compite con TSMC en la manufactura de chips diseñados por otras empresas, aunque a una escala mucho menor. Esa diversidad le da una exposición a varias facetas de la cadena de suministro de la IA. Sin embargo, también le ha costado el quedar rezagada en ritmo de expansión, algo que planea solucionar con el aceleramiento de la construcción de nuevas fábricas. Samsung también planea contratos directos con empresas como Tesla para proveer de chips, con producción fuera de Corea del Sur.
La acción cerró en 358.500 KRW el 25 de junio y transa en 7,8 veces las utilidades esperadas para 12 meses, una valoración baja frente a otros ganadores del boom de la IA. El consenso de analistas es “strong buy”, con un precio objetivo promedio de 448.909 wanes, lo que implica un potencial de retorno de 25%.
SK Hynix
Corea del Sur
- Market cap: US$ 1,4 billones (millones de milliones) YTD: 300%
La empresa estrella del rally reciente. SK Hynix es la apuesta más pura del mercado por los chips de memoria. Fabrica DRAM (memoria rápida) y NAND (memoria de almacenamiento), pero su valor está en la HBM, una memoria ultrarrápida que permite el procesamiento de altos volúmenes de datos como los que requieren los modelos de IA. Es el principal proveedor de Nvidia en este segmento y concentra cerca del 58% del mercado de HBM. Esa posición le dio poder de negociación en sus precios, elevando su margen de operación a casi 72% en el primer trimestre 2026. El atractivo de su negocio está en los contratos de largo plazo. SK Hynix planea cotizar en el Nasdaq el próximo 10 de julio, con el fin de recaudar US$ 29.000 millones. Sería la operación de ADRs más grande realizada hasta ahora.
La acción cotiza cerca de 2.917.000 KRW y transa en torno a 9 veces las utilidades esperadas para 2026. El consenso de analistas es “comprar”. Nomura le da un precio objetivo de 4.000.000 KRW, con un upside de 37%. Su mayor riesgo es la dependencia en que la demanda por la IA siga creciendo.
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Taiwán
- Market cap: US$ 1,98 billones (millones de millones) YTD: 48%
Fundada en 1987, TSMC es la principal fabricante (fundidora) de semiconductores del mundo, con un 76% de participación de mercado al primer trimestre. Nvidia, AMD o Apple están entre sus principales clientes. Cada vez más empresas diseñan sus propios semiconductores, pero dependen de TSMC u otra fundidora para producirlos. La escala y precisión de TSMC es difícil de igualar, al menos en el corto o mediano plazo y especialmente para los semiconductores más avanzados. De ahí que es considerada el verdadero cuello de botella de la cadena. Si la producción de TSMC, la cadena completa lo hace. TSMC elevó su proyección para 2026 a un crecimiento de más de 30% de sus ingresos. La acción US$ 440 (ADR) transa en 28 veces las utilidades que se espera genere en un año (forward P/E), una valoración exigente, pero por debajo de otras firmas como Nvidia. El promedio de recomendaciones es “comprar” con un precio objetivo de US$ 2.752, con un upside de casi 525% desde su cierre del 25 de junio.
MEDIA TEK
Taiwán
- Market cap: US$ 217.000 millones YTD: 164%
Mayor diseñador de chips en Asia fuera de China. Su especialidad son los procesadores integrados (conectividad, gráficos, IA) que se ocupan en más de 2.000 millones de dispositivos al año, desde smartphones y televisores hasta conexiones para hogares inteligentes. Mediatek encarga su producción a fundidoras como TSMC. Su potencial está en chips que llevan la IA a un dispositivo en manos del consumidor y en el diseño para centros de datos. La acción cotiza cerca de TWD 4.285, transando en casi 60 veces sus utilidades.
TOKIO ELECTRON LIMITED (TEL)
Japón
- Market cap: US$ 218.000 millones YTD: 98%
Es el proveedor clave de las máquinas con que se fabrican semiconductores: equipos para depositar, grabar y limpiar materiales sobre las obleas de silicio. Sus clientes incluyen TSMC, Samsung, Intel, SK Hynix y Micron. A medida que esas firmas aumentan su producción, requieren de más equipos de TEL. La acción cotiza cerca de 75.340 yenes y transa a unas 44 veces utilidades esperadas; aunque el consenso es “strong buy”, el precio objetivo promedio ronda 65.000 yenes, bajo el nivel actual.
ADVANTEST
Japón
- Market cap: US$ 140.000 millones · YTD: 65%
Líder mundial en equipos de testeo automatizado (ATE) de semiconductores, una etapa crítica antes de que los chips lleguen al mercado. Sus sistemas se usan en procesadores de IA y memorias HBM. Su potencial de negocio radica en que a medida que se fabrican chips de memoria y semiconductores más complejos, más necesaria es la etapa de testeo. La acción cotiza 35.900 yenes, a unas 44 veces utilidades esperadas; el consenso es comprar, a pesar de que supera ya el precio objetivo promedio (33.400 yenes).
ASE TECHNOLOGY
Taiwán
- Market cap: US$ 85.000 millones · YTD: 149%
Mayor proveedor mundial de ensamblaje, empaquetado y testeo de semiconductores: recibe chips ya fabricados y los integra, conecta y verifica antes de llegar al cliente final. Tiene como clientes a los principales diseñadores y fabricantes de chips. Su filial SPIL provee a Nvidia. La firma espera duplicar su negocio de empaquetado de semiconductores este año. El ADR cotiza cerca de US$ 42, a un ratio de 62 veces precio/utilidad; el consenso es comprar, pero el precio objetivo está cerca del actual.
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