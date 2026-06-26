Las "siete Magníficas asiáticas" del trade de IA

Las apuestas por la Inteligencia Artificial tienen nuevas protagonistas. Como señalaron los resultados de Micron esta semana, el foco ha pasado de Nvidia y las hiperescaladoras (Meta, Microsoft, Alphabet… ) a las firmas que hacen posible la construcción de semiconductores, memorias y procesadoras que son el motor de los centros de datos. A pesar de las caídas esta semana ante la alerta por problemas de suministro y alzas de precios estas siete empresas asiáticas acumulan rendimientos de entre 19% y 340% este año. Mientras, el portafolio de las “siete magníficas” acumula una caída de 7% (al 25 de junio). Hay otras empresas clave en China, pero de mayor difícil acceso a los inversionistas internacionales. Por el contrario, algunas de estas siete empresas se han convertido en pilares de ETFs de tecnología y exposición a mercados emergentes.

Corea del Sur

Market cap: US$ 1,5 billones (millones de millones) YTD: 164%

Es uno de los actores más completos de la industria de semiconductores. No solo fabrica chips de memoria, donde es líder mundial, sino que también produce dispositivos electrónicos y compite con TSMC en la manufactura de chips diseñados por otras empresas, aunque a una escala mucho menor. Esa diversidad le da una exposición a varias facetas de la cadena de suministro de la IA. Sin embargo, también le ha costado el quedar rezagada en ritmo de expansión, algo que planea solucionar con el aceleramiento de la construcción de nuevas fábricas. Samsung también planea contratos directos con empresas como Tesla para proveer de chips, con producción fuera de Corea del Sur.

La acción cerró en 358.500 KRW el 25 de junio y transa en 7,8 veces las utilidades esperadas para 12 meses, una valoración baja frente a otros ganadores del boom de la IA. El consenso de analistas es “strong buy”, con un precio objetivo promedio de 448.909 wanes, lo que implica un potencial de retorno de 25%.

SK Hynix