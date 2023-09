Tras abrirse a la bolsa, ZeroQ afina últimos detalles para su operación en Perú y Colombia

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

“Intenso, por decir lo menos”. Así define lo que ha sido su año Ernesto Erdmann, CEO y cofundador de ZeroQ, una startup que desarrolló un software basado en inteligencia artificial para reducir los tiempos de espera en lugares como notarías, comercios y municipios, y que en julio se abrió a la Bolsa de Santiago mediante ScaleX.

Desde el aeropuerto, antes de embarcarse en un vuelo a Perú, el emprendedor contó los detalles de los próximos pasos de la firma: ampliar su presencia en ese país y Colombia, mercados en los que ya opera.

Erdmann señaló que luego del “arduo proceso” para abrir su libro de órdenes, con el que recaudaron US$ 3 millones por el 18,75% de la propiedad de la empresa, no ha parado. “Esto fue un jueves y me tomé el viernes y ese fin de semana, y ha sido prácticamente lo único que he podido descansar”, dijo.

La semana siguiente al hito, comenzaron los viajes a Perú para consolidar la operación. “Estamos afinando los últimos detalles para tener la empresa completamente en regla y operativa en Perú, porque ahora toda la facturación la hacemos desde Chile”, comentó Erdmann.

En los próximos 30 días contratarán un country manager para Perú y Colombia, además de equipos locales en cada país para ampliar su presencia en lo que define como un año de marcha blanca. En ambos mercados tienen un cliente: Viajes Falabella, y buscan sumar más en áreas como salud, servicios y cajas de pago, es decir, el mismo enfoque que tienen en Chile.

“En estos mercados no hay una alternativa tan sofisticada como lo que ofrecemos, entonces nos tiene con muchas expectativas positivas. La idea también es ir de la mano con clientes chilenos”, afirmó Erdmann.

La meta en el mediano plazo es que las ventas en Colombia y Perú representen al menos un 25% del total de la facturación de ZeroQ a 2027.

También tienen clientes en Bolivia y Ecuador, pero mediante distribuidores de su tecnología y socios. Erdmann adelantó que podría sumarse México a esa lista, bajo el mismo formato.

En julio, ZeroQ abrió su libro de órdenes y recaudó US$ 3 millones equivalentes al 18,75% de su propiedad.

Actualizaciones a su plataforma

ZeroQ está potenciado por una inteligencia artificial a la que llaman BlueQueen, una herramienta destinada a gestionar los flujos de personas y disminuir de forma automática los tiempos de espera.

Erdmann adelantó que actualmente están “reeditando y haciendo mejoras” a esta herramienta -“nuestra matriz”, dijo- con nuevas modalidades de análisis para los clientes de la startup, para potenciar aristas como la videoatención híbrida y virtual.

En paralelo, en marzo buscan certificarse en ciberseguridad con el estándar internacional ISO 27001 -seguridad de la información- un ítem de importancia para la firma. “Nadie está libre de ciberataques, nosotros tenemos un equipo interno y al año hacemos dos hackeos éticos para prevenir”, dijo al respecto.