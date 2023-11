Las cuatro fusiones bancarias que reconvirtieron la industria

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La llegada de Santander a Chile

Santander inició operaciones en Chile en 1978 con la apertura de una filial dirigida principalmente al comercio exterior. En 1982 compró Banco Español Chile y en 1996 se fusionó con Banco Osorno y la Unión, convirtiéndose en una de las entidades más grandes del país. En 2002 se fusionó con Banco Santiago, consolidándose como uno de los líderes de la industria financiera. Actualmente la entidad es la que tiene la mayor participación de mercado en colocaciones.

57%

de participación de mercado tienen las cuatro compañías a julio de 2023, según cifras de feller rate.



Las compras de Luksic

La presencia del Grupo Luksic en la banca se remonta a 1981 cuando entró al negocio financiero con la compra del Banco O’Higgins. Luego de este primer paso tomó control del Banco Santiago en 1995, del cual se tuvo que desprender en 1999. Ese año para seguir en el negocio bancario, el clan adquirió el 51% del Banco Edwards. Un año y medio después, compró hasta el 52,7% de la propiedad de Banco de Chile. En agosto de 2001, se decidió fusionar ambas entidades. El salto fue en 2008 cuando cerró la alianza con Citi, los actuales socios del negocio bancario.

El adiós de BBVA

En julio de 2018 se hizo oficial la salida de BBVA en Chile. El grupo español vendió el 68,19% de la participación que tenía en el banco a nivel local a Scotiabank, en una operación en torno a US$ 2.200 millones en aquella época. No era la primera transacción que los canadienses realizaban en la última década. En 2007, la firma norteamericana concretó la adquisición del Banco del Desarrollo por US$ 1.020 millones. Con estos pasos, Scotiabank tiene el 14,4% de participación de mercado hasta julio de este año.



Los movimientos internacionales de Bci

Bci decidió expandir sus operaciones más allá de Chile y en la actualidad tiene negocios en Estados Unidos y Perú. En el primer mercado, ha concretado la adquisición de tres entidades financieras en Florida en los últimos 1o años. La más reciente fue en 2020 cuando tomó el control de Executive National Bank para ser absorbido por City National Bank (CNB) -dentro de los 100 bancos más grandes de Estados Unidos- por una transacción de US$ 62 millones.

El fin de CorpBanca

En 2013 comenzaron las negociaciones entre Itaú Unibanca y CorpBanca para fusionarse con la intención de redoblar la presencia internacional del banco brasileño a nivel regional y, asimismo, convertirse en un actor relevante en la industria chilena. La unión se concretó en 2016 y hoy tienen el 10% del mercado.